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أدوات التطبيع مخططاتها إغتيالات للكوادر والقيادات


 

هشام عبد القادر ||

 

نقطة مهمة نركز عليها الغدر والإغتيالات من طبع وثقافة دول الشر وقوى العدوان المعتدين المطبعين مع العدوا الصهيوني .

لو نراجع حسابنا كم قادة وكوادر في دول محور المقاومة تم إغتيالهم . فكل مصاب باي دولة كانت من دول محور المقاومة ليست المصيبة على من تحل فقط وردنا ليس من الإيجابي أن نقول يحق للدولة الفلانية الرد وكأنه مصابهم فقط بل كل ما يحزن اي مسلم مؤمن حر فهو مصابنا جميعا .

نتألم ما يؤلم الأحرار ويسعدنا ما يسعدهم .

فقضية إغتيال قيادات وكوادر محور المقاومة وأحرار العالم هو مصاب الجميع . ولن تكون هذه الإغتيالات تقلل من عزمنا بل النور لن ينطفئ نور الله باقي . 

ولكن علينا تعزيز وحدتنا بكل قوة ونعرف معاني الوحدة ونسلك جميعا خط واحد بالدفاع عن الإنسانية .

اليوم الخطر ليس على المقدسات الإسلامية فحسب بل على الإنسانية على كل خط مقاوم لقوى الشر .

وبالختام سلام على شهداء دول محور المقاومة جميعا

سلام على شهداء العالم الإنساني بمختلف اللغات ..

سلام للكوادر والقيادات التي قدمت روحها في سبيل الإنسانية .

ونصر الله المجاهدين في كل الميادين .

والمطلوب منا وحدة الجبهة الإعلامية

ونكون قلب واحد لن تفرقنا المسافات ومسميات البلدان

نحن إسلام ومسلمين ومؤمنين

خطنا خط الولاية لله ورسوله والمؤمنين

 

الصراط المستقيم .

 

والحمد لله رب العالمين

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