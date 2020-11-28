إذ أنبعث أشقاها بن سلمان للإمة يذبح أبنائها..!

هشام عبد القادر||

لو نطلع على العالم اليوم من هو الأشقى والأعظم في صب ويلات الحروب والفتن ودعم أعداء المقدسات والشعوب سنجد بن سلمان أشقى الأشقياء لهذا العصر .. الذي ملئت الفتن والدمار بيد ونفوذ اموال قارونية جندت عباد المال لشن الحروب على الشعوب ومنعت وصدت عن مساجد الله وحاربت رسالة الأنبياء والرسل عليهم السلام . بطريقة متعمدة بدون تراجع ولو قيد أنملة .

واصبحت اليمن اليد التي تواجه حركة أشقاء الأشقياء مع ثلة من المؤمنين دول محور المقاومة وأحرار العالم بمختلف اللغات . وعم الصمت على بقية الدول العربية والإسلامية التي تشاهد الدمار والقتل وتهويد القدس وسعودة مكة بدون الإعتراض ولو بكلمة رفض أو إدانة ..

ونتوقع زوال القرى الظالمة وعروش الظالمين كما ازال الظالمين بالعهود الأولى إنما يملئ لهم ليزدادوا إثما . والصبر مفتاح النصر. والحركة والسعي من عوامل النصر.

اليمن_ باب_ تحرير المقدسات

دول محور_المقاومة _يد الله.