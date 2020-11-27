محسن فخري زاده لم يموت..طاقة نووية روحية تملأ الدنيا

هشام عبد القادر||

تحركت الأيادي الخبيثة بعد قمة العشرين التي عقدتها قمة صهيونية آعرابية مع الإدارة الإمريكية وبعد فشلهم وسقوطهم بكل الميادين لا يمتلكون سوى الغدر والإغتيالات .وبإعتقادهم بآغتيال الشهيد مدير مركز الأبحاث والتطوير العالم الإيراني محسن فخري زاده إنهم سيمحوعلمه ويمحو الطاقة النووية او سيقهرون الدولة الآسلامية التي لا تقهر . فهذا إنما يدل على غباء الحركة المتصهينة الإعرابية . النور لن ينطفئ نور الله باقي الى الأبد .. وسيخلق الف عالم بكل قطرة شهيد وما لا تحصيه العقول من علماء وقادة ..

نحن ابناء الشعب اليمني كافة من يمن الصمود والمقاومة نبعث خالص التعازي وبنفس الوقت نبارك بالشهادة التي يعتز بها كل مؤمن نبعث تعازينا ومواساتنا للسيد القائد علي الخامنئي حفظه الله تعالى ولكل الشعب الإيراني المؤمن ولكل قادة دول محور المقاومة وكل أحرار العالم بمختلف اللغات . ولا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون

حسبنا الله ونعم الوكيل.

محور المقاومة ._ هي الباقية.

اللعنة على القتلة _ المعتدين .