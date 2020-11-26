ثورة حسينية ضد التطبيع. ..

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هشام عبد القادر|| الخط الحسيني لن يمحى مجده الطغاة بكل العصور .الثورة الحسينية مخلدة كما قالت السيدة زينب عليها السلام فو الله لا تمحوا ذكرنا ولا تميت وحينا. . ولا تدرك امدنا. نعم امدهم لا نهاية له. فهم بكل عصر وزمان سادة المجاهدين وقادة الإمة لكل خير وسفينة النجاة جمع الله شمل محور المقاومة على الخط والمسيرة الحسينية. بدعوة السيدة زينب عليها السلام حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخد بحقهم. ودعت بأن يحسن الله عليهم الخلافة. ولا نتعجب بما نراه اليوم من وحدة محور المقاومة واحرار العالم بمختلف اللغات للتصدي لكل المطبعين سرا وعلنا مع بني صهيون. فرسالة اليمن بصاروخ القدس 2الذي تم قصف ارامكوا بجدة في ايام قمة ال20في عام 2020 م رسالة واضحة تقول الخط الحسيني الثوري لن يغيب بكل عصر وبكل زمن .. والنتيجة واضحة النصر لكل دول محور المقاومة لن ينهزم ذي الفقار على مر العصور فهو حاضر بكل عصر وزمان. والثورة مستمرة ضد التطبيع وضد بيع الشعوب والمقدسات الإسلامية. والعاقبة للمتقين المحبين لطريق وولاية سيدنا محمد وآل سيدنا محمد.