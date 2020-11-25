المملكة السعودية نظام عائلي شمولي ومركز تصنيع وتمويل وتوجيه للإرهاب

🛑 ✍️ د. إسماعيل النجار||

♦ هيَ الرياض، مركز التمويل العالمي للإرهاب،

[ عاصمة المملكة السعودية مركز تصنيع الإرهاب والتآمر على قضايا الأُمَّة العربية والإسلامية، نصف شعبها يعيش تحت خط الفَقر المُدقَع في ظل تعتيم إعلامي وغياب تام لمنظمات حقوق الإنسان،

[ نظام عائلي شمولي إستبدادي ظالم يعيش على الدماء والعمالة للغرب وإسرائيل،

[ دولَة ليست ذات مؤسسات حُرَّة ولا نظام إجتماعي ديمقراطي، المرأة فيه عبارة عن وسيلة للمتعة وولَّادة للأطفال وخادمة لا أكثر ولا أقل.

♦️ في نظامها الملكي لا يحق للمرأة بقيادة السيارة إلَّا منذ عام أفرجت وزارة الداخلية عن رُخَص السَوق للنساء بعدما إتخذَ محمد بن سلمان قراراً ذاتياً بإعلان التطبيع مع تل أبيب، ومن ضمن حُزمَة قرارات إتخذها بن سلمان فتح الملاهي الليلية ونوادي القمار وسمح ببيع المشروبات الروحية في أقدس بقعة أرض بالنسبة للمسلمين!

♦️ لا يوجد حرية إعلامية في المملكة ولا يُسمَح بإنشاء أي قناة تلفزيونية خاصة،

[العائلة السعودية المالكة تقمع الحريات وتمنع إنشاء الجمعيات ودخول منظمات حقوق الإنسان الى سجونها ومعتقلات التعذيب فيها التي يذبح يومياً بداخلها العشرات.

🔖 في السعودية القمع سيد الموقف وبمجرد أن تحاول التعبير عن رأيَك عبر منصات التواصل الإجتماعي يؤتَىَ بكَ إلى مراكز الإعتقال والتحقيق والتعذيب ومن ثُمَ ترتدي تهمة جاهزة وتخضع لمحاكمة صورية تنتهي بالإعدام تعذيراً على مرأى ومسمع الناس في وسط الشارع!

♦️ الولايات المتحدة الأميركية التي تتشَدَّق بالحريات وحماية حقوق الإنسان هي أكبر الداعمين للنظام السعودي المجرم وترى وتشاهد بأم العين كافة إرتكاباته التي تجاوزت الداخل لتصل الى صنع الإرهاب ورعايته وتمويله،

[ أيضاً قامت السعودية بإرتكاب عمليات إغتيال لناشطين ومعارضين خارج حدود الدولَة كانَ أفظعها عملية إعدام الصحافي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول وتقطيعه بالمنشار وتذويب جثته في الأسيد.

♦ إرتكَبَت هذه المَهلَكَة منذ تأسيسها {لهذا الغَرَض} مجازر كثيرة بدأت في بلاد نجد والحجاز ضد القبائل المعارضة وآل الرشيد، وفي النجف الأشرف وكربلاء في العراق وفي سوريا ولبنان واليَمن ولا تزال؟

[ كما مَوَّلَت وجهزت عملية 11 سبتمبر 2001 في نيويورك وكانت من أكبر العمليات التي قضى فيها ضحايا بعد اليَمَن.

♦ منذ تأسيسها ومنذ بدأ الصراع العربي الإسرائيلي حول قضية فلسطين لم تسمح المهلكة لمواطنيها بالخروج في تظاهرة واحدة في مدنها للتعبير عن سخطهم بإحتلال فلسطين وإرتكاب فظائع بحق شعبها من قِبَل الصهاينة!

🔖 مَوَّلَت المهلَكَة السعودية عدة حروب ضد الدوَل العربية ولم تطلق رصاصة واحدة على اسرائيل منذ تأسيسها.

🛑 الحروب التي شنتها السعودية هيَ :

♦️ كما أسلفت أعلاه.👆 ضد قبائل نجد والحجاز ومنهم حكامها السابقون آل الرشيد.

♦️ هجومها على النجف وكربلاء في العراق

♦️ حربها الأولى والثانية والثالثة على اليَمَن ولا زالت مستمرة.

♦️ حربها على سوريا من خلال دعمها المادي والعسكري وتدريب الإرهابيين وإرسال المستشارين العسكريين.

♦️ تمويل عمليات إرهابية ضد المسلمين في بورما حيث أحرِقَ وذُبِحَ مئات الآلاف وأغتصبَت النساء بالألوف.

♦️ تمويل وتحريض النظام النيجيري ضد الشيعة وتأسيس منظمة بوكو حرام الوهابية الإجرامية وإرتكاب مجازر شنيعة.

♦️تأسيس وتمويل داعش في العراق وسوريا وتقديم دعم مادي وعسكري واعلامي مفتوح لها.

♦️ تأسيس منظمات إرهابية داخل إيران ذات طابع طائفي وتحريضها على القيام بعمليات إرهابية ضد الشعب والنظام.

♦️ تمويل العدوان الثلاثي على مصر ودفع كافة تكاليفه.

♦️ تمويل حرب عام 1967 لإشغال عبد الناصر بها من أجل العمل على إستكمال مشروعها في المنطقة بنشر الوهابية والسيطرة على المسلمين.

♦️ تمويل حرب الإستنزاف بوجه مصر عام 1967

♦️ تمويل حرب عام 1973 بوجه مصر وسورية.

♦️ التحريض على إجتياح لبنان عام 1978 وتمويل الحرب عليه.

♦️ تكفلت السعودية بكامل مصاريف الحرب على لبنان عام 1982 لإقتلاع منظمة التحرير الفلسطينية.

♦️ تمويل حروب 1993.1996.2006 ضد لبنان وتبنيها علناً.

♦️ مشاركة إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية بإغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري بغرض زرع الفتنه المذهبية.

♦ والقائمة تطول لدرجة أنكم ستملون القرآءة.

♦️ السعودية أكبر دولة نفذت أعمال الأرهاب بالعالم بتحريض أميركي صهيوني وساهمت مساهمة كبرى في تصفية القضية الفلسطينية.

♦️ الملك فهد اقنع واشنطن وتل أبيب بالقبول بإنشاء سلطة فلسطينية على اراضي الضفة وانتقال ياسر عرفات الى هناك بهدف الإمساك بمنظمة التحرير عن قُرب ونجحوا.

♦ الموت لأمريكا وإسرائيل مهلكَة آل سعود.

♦️ سقوطهم قآبَ قوسين أو أدنى.

♦ ✍️ د. إسماعيل النجار..كاتب لبناني ـ بيروت

[25/11/2020]