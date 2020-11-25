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قاسم سل يماني والمهندس كفين لم يفترقا..


 

هشام عبد القادر||

 

·        رمز الوحدة  

 

اليمن رفعت صور الحاج الشهيد قا سم سل يماني فسبحان من جعل أخر آسمه يماني .ورفعت صور الشهيد ابو المهندس الرجلان الذي هما كالجسد الواحد وروح واحدة صعدت بسماء بغداد وبقي رمز الكفين التي لم تفترقا رمزا للوحدة

إن كانت الكف اليمنى التي تحمل العدد 18.. فعدد حروفهم 18.رمز وحدة الروح والجسد الإيراني والعراقي تقول للعالم لا تفرقنا المسميات والبلدان واللغات . تجمعنا نعمة الولاية المحمدية العلوية الفاطمية العلوية . تجمعنا روح المسيرة الحسينية . وتجمعنا ظل اهل الكساء اليماني .  اليماني الكساء الذي رفعته يد رسول الله اليمنى الى السماء الذي من مجمل نص الحديث انا عدوا لمن عاداهم وسلم لمن سالمهم .

فقد نال الشهادة الرئيس الصماد والشهيد قاسم سل يماني. وابو مهدي المهندس عليهم سلام الله بإستهداف إمريكي صهيوني سعودي إعرابي.

وهذا الإستهداف لن يمحوا ذكرهم بل سيوحد محور المقاومة وكل أحرار العالم بمختلف اللغات.

والنصر يخالط لحم ودم كل شعوب محور المقاومة ولن تسقط الرؤس التي لم تنحني إلا لله .

 

والحمد لله رب العالمين

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