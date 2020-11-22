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ديارنا مرابط خيلهم..نحن رعايا ابن سعود؟!


 

✍️ إياد الإمارة ||

 

▪ دول المدنية والحضارة والتاريخ العراق وسورية ولبنان مرابط خيل آل سعود بأذهانهم الفارغة وربعهم الخالي!

نحن أبناء هذه الدول رعايا "الجلف الجافي" ابن سعود!

ويدعونا أحد "بعرانهم" لأن نقرأ التاريخ!

وما أقبحه من تاريخ كتبت حروفه أيام "الدرعية" الدموية..

ابن عبد الوهاب ومستر همفر وابن عبد العزيز والتاريخ ومرابط الخيل ورعاياهم.

لك أن تقول إن دول في الخليج "غير العربي" رعايا لآل سعود لأنهم يتبعون دوائر كفر واحدة وقد صنعوا في آن واحد من الرمال الصحراوية الجافة، لكن أن تتطاول على شعوب دول عريقة مهما أمتدت قامة آل سعود فهي دون ما تطأ أقدامهم من الأرض، فهذا ما لا يتفق معك عليه أحد حتى من السعوديين أنفسهم.

متى ولد سحلية الربع الخالي ابن سعود؟

متى تأسست هذه المملكة التي هي من الصغر والوضاعة أن تُسمى بإسم أسرة لا تحمل نسباً مشرفاً؟

أيها الإمعة يا أتفه من بهيمة متى كنا مرابط خيولكم وأنتم أقل شأناً من البهائم؟

كل تبجحكم أيها البهائم أنكم أذناب الصهيونية..

هذه الحقيقة..

أنتم بلا كرامة، بلا رجولة، بلا مروءة، بلا قيم، بلا شرف، انتم أضل سبيلاً من الأنعام.

مَن يدافع عن إستثمارات سعودية مزعومة في العراق عليه أن يُنصت لما "يبغج" به هؤلاء البهائم.

مَن يقبل بهذه الإستثمارات التي لن ترى النور عليه أن يقرأ كيف يفكر أعراب الصحراء، هؤلاء أكلة السحالي والوحوش الضارية الضاربة بالجهل والجبن والجريمة.

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