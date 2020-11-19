المقالات

السعودية غير "العربية" بوابة الصهيونية العبرية


 

✍️ إياد الإمارة ||

 

▪ مَن يعتقد أن السعوديين -كنظام- يتحركون من بنات أفكارهم فهو واهم وواهم جداً..

أذهان آل السعود مجدبة وقاحلة لا حياة فيها كما هو الربع الخالي.

السعوديون -وأنا أقصد النظام السعودي- مجرد آلات صماء تنفذ وهي تعمل بالأزرار، أزرار يكبس عليها الصهاينة ليتحرك جلاوزة هذا النظام على أساس مصلحة صهيونية صرفة وإن كان ذلك على حساب شعب المملكة وشعوب المنطقة.

الزحف السعودي على العراق ليس قراراً سعودياً..

هؤلاء لا يفكرون ولا يقررون، القرار صهيوني لمصلحة صهيونية، هذه الحقيقة الواضحة منذ عام (٢٠٠٣) وإلى يومنا هذا، وهي  تزداد وضوحاً بمرور الأيام..

الإرهاب السعودي المستمر ضد العراق والعراقيين يتقنع بقناع الإستثمار هذه المرة، الإستثمار السعودي المزعوم في العراق لا يختلف عن كل الأعمال الإرهابية السعودية السابقة في هذا البلد وهو إمتداد لها.

إذا تركنا الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام المؤآمرة الصهيوسعودية الجديدة سوف نكون أمام محنة "جديدة" إن لم تكن أكثر بشاعة من داعش ومن مخططاتها الإرهابية السابقة فهي لا تقل عنها.

رئيس وزرائنا الموقر لا يستطيع النطق بصورة سليمة، وكل يوم يأتينا بمصطلح جديد وغريب "الوزارات غير المرتبطة بوزارة"، لذا لا "نزعل عليه" وهو يخلط كثيراً في الكلمات والأفكار والقرارات.

الحمد لله انه لا "يخبط" ولكنه مع شديد الأسف "يخلط"..

ــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صورة من الطف...!
الى الاعلام..لا تجعلوا التراث الاسلامي درة بيد فحام
الحكومة تحرم المواطن من نصيبه من النفط..
قرار سحب وتخفيض القوات الامريكية..تكتيك ام مراوغة؟!
التصورات السياسية والفكرية وتقدمات لكل دول محور المقاومة
وماذا افعل بتجربة دولة الفقيه ٤١ عام!؟
العلاقة بين الإعمار وبين اكل لحم الخنزير !!
السعودية غير "العربية" بوابة الصهيونية العبرية
الاتفاق النووي الايراني هل يعود بقوة؟!
عندما يكون مسرح عملياتك أقصى القوم...!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.51
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 319.49
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك