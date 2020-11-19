السعودية غير "العربية" بوابة الصهيونية العبرية

✍️ إياد الإمارة ||

▪ مَن يعتقد أن السعوديين -كنظام- يتحركون من بنات أفكارهم فهو واهم وواهم جداً..

أذهان آل السعود مجدبة وقاحلة لا حياة فيها كما هو الربع الخالي.

السعوديون -وأنا أقصد النظام السعودي- مجرد آلات صماء تنفذ وهي تعمل بالأزرار، أزرار يكبس عليها الصهاينة ليتحرك جلاوزة هذا النظام على أساس مصلحة صهيونية صرفة وإن كان ذلك على حساب شعب المملكة وشعوب المنطقة.

الزحف السعودي على العراق ليس قراراً سعودياً..

هؤلاء لا يفكرون ولا يقررون، القرار صهيوني لمصلحة صهيونية، هذه الحقيقة الواضحة منذ عام (٢٠٠٣) وإلى يومنا هذا، وهي تزداد وضوحاً بمرور الأيام..

الإرهاب السعودي المستمر ضد العراق والعراقيين يتقنع بقناع الإستثمار هذه المرة، الإستثمار السعودي المزعوم في العراق لا يختلف عن كل الأعمال الإرهابية السعودية السابقة في هذا البلد وهو إمتداد لها.

إذا تركنا الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام المؤآمرة الصهيوسعودية الجديدة سوف نكون أمام محنة "جديدة" إن لم تكن أكثر بشاعة من داعش ومن مخططاتها الإرهابية السابقة فهي لا تقل عنها.

رئيس وزرائنا الموقر لا يستطيع النطق بصورة سليمة، وكل يوم يأتينا بمصطلح جديد وغريب "الوزارات غير المرتبطة بوزارة"، لذا لا "نزعل عليه" وهو يخلط كثيراً في الكلمات والأفكار والقرارات.

الحمد لله انه لا "يخبط" ولكنه مع شديد الأسف "يخلط"..

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