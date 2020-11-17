أحرار دول محور المقاومة بعين الله يصنعون الفلك

✍🏽 هشام عبد القادر||

نعم سفينة وحدة دول محور المقاومة اعظم فلك على الوجود ترسي في بحار وسواحل الجود الذي ترعاه عين الله وصنعوا جميع احرار دول محور المقاومة سفينة متماسكة اركانها متوحدة في ثقافتها الوحدوية ثقافة الحرية شراعها عالي يرتقي نحو السماء وقاعدتها العلم والمعرفة وقبطانها كل قادة دول محور المقاومة لا فرق بين الحسن والحسين عليهما السلام هما إمامان قاما أم قعدا ولم يقعداء فهم سادة الوجود كذالك قادة دول محور المقاومة قلب واحد لا نفرق بينهم ابدا كذالك الأحرار بمختلف اللغات متوحدة قلوبهم من إيران الى لبنان الى العراق الى سوريا الى اليمن الى فلسطين الى كل احرار العالم بمختلف اللغات قاعدة طويلة سفينة ليس لها حد ولا عد أصلها ثابت وفرعها بالسماء وهي كلمة علت فوق العلوا الذي لا تدركه افهام العقول ولن تحيطها إحساس القلوب ولو بلغت عشقها عنان السماء لإن المدد من علام الغيوب..

عجز الفلاسفة إحاطة ومعاني توحد هذه القلوب وماهية منبع وحدتها فقد حيرة المفكرين والباحثين فما أداركم من هو اصل الوجود سيدنا محمد وما أدراكم من هو سيدنا محمد . وعلي سيد الأوصياء الذي هم فيه مختلفون عم يتسائلون عن هذا العلوا الذي جمع كل احرار العالم بمختلف اللغات إنه نور ينبعث من نور ازلي ليس له نهاية ولا وصف أضاء العالمين فمن يبحث عن ابوي هذه الإمة هما من الفوا بين القلوب بالمودة كأنهم بنيان مرصوص . إما أخ لك في الدين وإما نظيرا لك في الخلق فنحن عيال ابوي هذه الإمة فما اصاب الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس لم تبكي قلوب العراق وإيران إنما قلوب أحرار العالم فنحن في سفينة واحدة وما يصيب اليمن يحزن الجميع فنحن من فرحنا بفرح آل محمد بشهر ربيع أول . ولم تفرح اليمن بل فرحت كل دول محور المقاومة وكتب الكتاب أجزاء متعددة ولم تنتهي فرحة بسيدنا محمد صلواة الله عليه وآله . ولم ينطفئ النور بل يزداد النور في كل القلوب بالعالمين فلم يستطيع احد بالعالم معرفة ماهية النور الذي يقذف في القلوب ويجعل فيها حرارة لا تبرد ابداء فيها ثورة بركانية تجرف الطغاة والظالمين والمعتدين .

فهذا قلمي إلا قبس من وصف سفينة محور المقاومة التي تم صنعها بعين الله . فمن ذوا قيام الثورة الإيرانية الى اليوم ارتبك دول قوى الشر عن عدم التمييز من هو صانع تلك الثورات وهي قبس من ثورة كربلاء المقدسة فهم يجهلون الإمام الحسين عليه السلام الحي الذي لم يموت فهو حي يرزق ملهم كل الأحرار بكل عصر يجدد الثورات لإطاحة عروش الظالمين .

فلا أحد يستطيع يعرف اين ومن وكيف تقوم حركة الأحرار لم يتم الى اليوم والى الأبد معرفة كنه الحرية المطلقة واي فضاء يسعها ومن هو ابا الأحرار الإمام الحسين عليه السلام . فاسرع السفن سفينته وما سفينة محور المقاومة إلا قبس من اعظم سفينة بالوجود.

والحمد لله رب العالمين