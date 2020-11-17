المقالات

أحرار دول محور المقاومة بعين الله يصنعون الفلك


 

✍🏽 هشام عبد القادر||

 

نعم سفينة وحدة دول محور المقاومة اعظم فلك على الوجود ترسي في بحار وسواحل الجود الذي ترعاه عين الله وصنعوا جميع احرار دول محور المقاومة سفينة متماسكة اركانها متوحدة في ثقافتها الوحدوية ثقافة الحرية شراعها عالي يرتقي نحو السماء وقاعدتها العلم والمعرفة وقبطانها كل قادة دول محور المقاومة لا فرق بين الحسن والحسين عليهما السلام هما إمامان قاما أم قعدا ولم يقعداء فهم سادة الوجود كذالك قادة دول محور المقاومة قلب واحد لا نفرق بينهم ابدا كذالك الأحرار بمختلف اللغات متوحدة قلوبهم من إيران الى لبنان الى العراق الى سوريا الى اليمن الى فلسطين الى كل احرار العالم بمختلف اللغات قاعدة طويلة سفينة ليس لها حد ولا عد أصلها ثابت وفرعها بالسماء وهي كلمة علت فوق العلوا الذي لا تدركه افهام العقول ولن تحيطها إحساس القلوب ولو بلغت عشقها عنان السماء لإن المدد من علام الغيوب..

عجز الفلاسفة إحاطة ومعاني توحد هذه القلوب وماهية منبع وحدتها فقد حيرة المفكرين والباحثين فما أداركم من هو اصل الوجود سيدنا محمد وما أدراكم من هو سيدنا محمد . وعلي سيد الأوصياء الذي هم فيه مختلفون عم يتسائلون عن هذا العلوا الذي جمع كل احرار العالم بمختلف اللغات إنه نور ينبعث من نور ازلي ليس له نهاية ولا وصف أضاء العالمين فمن يبحث عن ابوي هذه الإمة هما من الفوا بين القلوب بالمودة كأنهم بنيان مرصوص . إما أخ لك في الدين وإما نظيرا لك في الخلق فنحن عيال ابوي هذه الإمة فما اصاب الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس لم تبكي قلوب العراق وإيران إنما قلوب أحرار العالم فنحن في سفينة واحدة وما يصيب اليمن يحزن الجميع فنحن من فرحنا بفرح آل محمد بشهر ربيع أول . ولم تفرح اليمن بل فرحت كل دول محور المقاومة وكتب الكتاب أجزاء متعددة ولم تنتهي فرحة بسيدنا محمد صلواة الله عليه وآله . ولم ينطفئ النور بل يزداد النور في كل القلوب بالعالمين فلم يستطيع احد بالعالم معرفة ماهية النور الذي يقذف في القلوب ويجعل فيها حرارة لا تبرد ابداء فيها ثورة بركانية تجرف الطغاة والظالمين والمعتدين .

فهذا قلمي إلا قبس من وصف سفينة محور المقاومة التي تم صنعها بعين الله . فمن ذوا قيام الثورة الإيرانية الى اليوم ارتبك دول قوى الشر عن عدم التمييز من هو صانع تلك الثورات وهي قبس من ثورة كربلاء المقدسة فهم يجهلون الإمام الحسين عليه السلام الحي الذي لم يموت فهو حي يرزق ملهم كل الأحرار بكل عصر يجدد الثورات لإطاحة عروش الظالمين .

فلا أحد يستطيع يعرف اين ومن وكيف تقوم حركة الأحرار لم يتم الى اليوم والى الأبد معرفة كنه الحرية المطلقة واي فضاء يسعها ومن هو ابا الأحرار الإمام الحسين عليه السلام . فاسرع السفن سفينته وما سفينة محور المقاومة إلا قبس من اعظم سفينة بالوجود.

 

والحمد لله رب العالمين

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عندما تتغير المفاهيم وتختل الموازين في المجتمع
أعيدوا لنا إتفاقية الصين..
العلاقات المزمنة بالتوتر
ليتني أكون مخطئا
أحرار دول محور المقاومة بعين الله يصنعون الفلك
أخلاقية الهزيمة/ 8
بأيّ وسيلةٍ أسرتَ القلوب؟!
أمريكا الى أين بعد هزيمة ترامب في الانتخابات
تحت مرمى التطبيع ..!
الوزن السياسي لاجيال الاسلاميين الشيعة في العراق-3-
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.16
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك