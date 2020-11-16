✍️ إياد الإمارة ||

▪ بالعراق تحديداً إلمن نگول "شو“ أجلكم الله؟

هسة بغير مكان بغير لهجة بغير لغة"شو" إلها معنى ثاني..

مو مهم..

على إعتبار البرنامج عراقي ومقدمه عراقي ومساحة البرنامج الرئيسية هي العراق.

يا جماعة فعلا البشير "شو" ومية "شو" مو وحدة وثنين اجلكم الله، وإلا اكو واحد يحترم نفسه يسوي هاي السوالف مال المخابيل؟

بس هو هذا "الشو" ما عليه عتب، لا والله.

شنتوقع من واحد ابن شوارع؟

العتب كل العتب على البعض إليّ وصل العراق لهذا المستوى المفجع.

والعتب مرة ثانية على إليّ تركوا الساحة فارغة لمثل هذه التفاهات والسفه النتن حشاكم.

من تفرغ الساحة لا واحد يعتب على "شو" ولا على مد أحمر لو أصفر..

مو صحيح العتب بهيچ مورد.

تعال واملي الفراغ بالشيء المطلوب وبطريقة صحيحة وبعدين تعال اعتب.

الجماعة الدافعين للبشير ويدفعون بيه ضد العراقيين عدهم برنامج هدام يحاول تسفيه الآراء والسخرية من كل شيء بلا إستثناء، فأين هي برامجنا البنائة؟

لماذا توقفنا وتركنا المجال مفتوحاً لواحد قدره “شو" أجلكم الله؟