رواتب الموظفين ومفردات الحصة التموينية!

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✍️ إياد الإمارة|| ▪ السيد رئيس مجلس الوزراء الحقوقي مصطفى الكاظمي المحترم "لو خابط ماي الفرات ودجلة بالگهوة بالعصير بعصرية ولا خابط العراق هاي الخبطة الملعوسة"! حكومة دون مستوى الطموح العراقي المتواضع، حكومة لم تستطع أن تلبي حاجات المواطن الضرورية جداً.. حكومة كل إنجازاتها الفول والطعمية وماعون "منسف" علي قاعدة "التترجاه خيره من التاكله" والعالم تباوع بعيونه والله يستر. أمريكا وعبر بعض مراكز الدراسات "القرار" فيها تقول أن السيد الكاظمي لم يُنجز شيئاً، التشرينيون قالوا نفس الشيء، "وأنا أتاني من راح يصيحونة الجابوه ويذبوها براس الشعب لو براس المالكي"! أنا وكل الفقرة گلنا السيد الكاظمي ما يدبرها من يوم طرگاعة "الو عماد" مو من هسة، گلنا ما يدبرها لأن الجابوه "مو گدها" من قبل (٢٠٠٣) وبعد هذا التاريخ وإلى يومنا هذا وما بعده مو گدها ولا أولاً ولا أخيراً. هسة جبناها على الرواتب والحصة التموينية، وصار الراتب ما ينعرف مال يا شهر! مثل الزيت والشكر والطحين بالحصة هم ما تنعرف مال يا شهر، والله قهر، وسولفولي على مؤآمرة ما بعد صلاة الظهر! خوش إنجاز ابو الطرگة.. الأخ العزيز السيد رئيس مجلس الوزراء الحقوقي مصطفى الكاظمي المحترم "ذب" إستقالتك واطلع منها يبعد عماد سالم مسلح، محد يفيدك وداعت العينتين عماد محد يفيدك، وأخاف تالي حتى "طوعة" ما تلگيه تبات عدها ليلة والقياس مع الفارق.