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كل رئيس إمريكي يأتي لا تصدقوه..!


 

✒..هشام عبد القادر||

 

كل رئيس إمريكي يأتي يكمل ما سبق من مساؤ فلا تصدقوا ترويج إعلاناتهم. صدق روح الله الخميني رحمه الله.  لو قالوا لا اله الا الله لا تصدقوهم . لذالك فكل رئيس يأتي بخطة تتبع خطط السابقين يكملوا ما تبقى من دمار تدمير الشعوب العربية والإسلامية.  ولكن دول محور المقاومة لهم بالمرصاد.  فلن يفرحنا إعلاناتهم. فما من متصهين او يهودي متكهن خير. 

نحن نتطلع الى كيف تتوحد جميع أحرار العالم فهم صناع السلام الحقيقي. اما الكيان المعادي وقوى الشر لن يقف سيستمر الى يوم معلوم يتحطم ويزول.

نحن ممن لا يصدق الكاذبين. بل نصدق الصادقين.

لأكون مع الصادقين خيرا لي من الكاذبين. 

مهما تغيرت الوانهم واساليبهم فالكاذب يصنع السلام بلسانه ويضرب الشعوب بسلاح من حديد ويقسم المنطقة ويتبع أساطير من قبله وتنافس على من يدمر أكثر . بطرق مختلفة عمن سبقه يميز نفسه عمن سبق. 

فالأولين ساعدوا بني صهيون إحتلال فلسطين ثم أعلنوا الحرب على إيران ثم العراق وصنعوا القاعدة ثم داعش واعلنوا الحرب على اليمن وقتلوا الشهيد الصماد وكثير من الشهداء بكل دول محور المقاومة .  وترامب المجرم قتل الشهيد قاسم سليماني قلب محور المقاومة وسيدها ورأس الحركة الميدانية ورفيق دربه الشهيد ابو مهدي المهندس رحمهم الله. فماذا نتوقع من الأتي. 

فليكن مع كل حر تفكير حر مطلق. لا صلاح للإمة إلا بتوسعة محور المقاومة ووحدة أحرار العالم بمختلف اللغات .

ونتوقع  هلاك ترامب أشد ميته وخزي بالدنيا والأخرة . وحسابه عسير بيد الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس رحمهم الله.

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ..

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