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حزب الله هم الغالبون. .


 

✒هشام عبد القادر ||

 

توحد الأحرار والمسلمين بمختلف اللغات بمنهج واحد يدعيهم للوحدة في سبيل ثابت ليس متغير لا يرتبط بالزوال ولا يمد إليه بصلة بل يرتبط بالبقاء والأبدية والحياة.خط انا لله وانا اليه راجعون لا رجوع للشيطان وجنده في الدارين دار الدنيا ودار الأخرة. .نعم.حزب الله ليس تنظيم ولا قاعدة هرمه الإداري نظام مؤسسي بل نظام من الخالق كما قالت الزهراء عليها السلام طاعتنا نظام للملة وولايتنا أمان من الفرقة.  حزب الله بينته اية بسورة.المائدة رقم 55ورقم 56.

الولاية ليس تنظيم ضعيف بل يستمد قوته من الله.  فعلى قدر الإرتباط بولاية الله ورسوله والذين ءامنوا تنال الشرف أن تكون من حزب الله.  وايضا آية أنصار الله كذالك..

والله ليس ضعيفا لنكون أنصارا له وليس بالحاجة لنا بل لنصرة المظلومين ورفض المستكبرين. 

ونحن اليوم.جميع دول محور المقاومة.تحت عنوانين ربانية على قدر إخلاصنا ننال الشرف العظيم وليس على قدر المناصب بل قدر العمل والسعي والإخلاص.  وكما قلنا حزب الله وانصار الله ليس تنظيم بشر بل من الله الى الله.  بقدر الثبات والنية الخالصة لله ننال القرب من الله ورسوله واهل بيته الطاهرين عليهم السلام..ولنا فرصة بالحرية أن نكون أحرار لا نقيد العقل والقلب بل نطلق التفكير والتدبر. والنصر قريب لكل من.يدعوا للسلام ويرفض المعتدين..

والحمد لله رب العالمين

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