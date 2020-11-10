لعبوا بالشعب "طوبة"..

✍️ إياد الإمارة

▪ أكثر من مرة حچيت وكتبت إن هذا الشعب ما بي چبير، لا والله ما بي چبير..

صايرين مثل مزرعة البصل كلها روس، وكلها زعماء، وكلها قادة، وكلها كون تگعد براس الديوان حتى لو واحد يركب فوگ الثاني.

فد مرة سألت واحد گتلة انت من ياعمام؟

گال من عمام نفسي!

لأن عشيرتنا ضايعة بيها شيوخ أكثر من عدد أبناء العشيرة نفسها!

العراق هم هيچ الزعماء والقادة ووو الخ، أكثر من الشعب.

وبهاي زحمة الزعماء والقادة يدورون على رئيس وزراء ما لاگين، ويجيبون وين المسحسل ويخلونة، ولكم صايرة دايرة؟

شيب ابوك سلمان وأبن سلمان.

چا زعماء وقادة المن؟

وعليمن؟

والعالم شمحصلة؟

وهذا زعيم روحي وذك زعيم روحك وهذا قائد أوحد وذك قائد بس هو وبس، والعراقيين جيوبهم فارغة ولا خدمات، يتانون يجيهم الفول والطعمية ياكلون وينامون قبل فلم السهرة بهاي عيشة الگشرة.

الغي إتفاقية الصين، وروح اصرف فلوس الناس بدعاية ترامب، وتعال گبل وقع إتفاقية جديدة لتدريب العراقيين على عمل "طبق" المنسف الأُردني وعلى إستيراد الفول والطعمية المصرية، هذا الحچي كله وعماد الطرگاعة نايم من نامت عليه طوفة وما گعد.

والزعماء والقادة دايخين نام عماد گعد عماد، اكو إنتخابات ماكو إتتخابات، أكو فلوس رواتب ماكو فلوس رواتب، وما اندفعت الرواتب!

على طاري الرواتب شو ماكو زعيم ولا قائد حچة بالموضوع؟!

ليش اخوتنة الزعماء القادة..

الشعب موظفين وغير موظفين "بُحت أصواتهم" على الرواتب وأنتم ساكتين!

عمي رواتب الناس تعني:

ابو المخضر، والگصاب، وابو الملابس، والطبيب، والحداد، والنجار، وسايق التكسي، والخباز، وابو السمج، والشباب اليشتغلون عمالة، بإختصار الناس الفقرة، چا ليش يالزعماء ويالقادة ساكتين؟!

طبعاً أكو جهة من تصير المسؤولية بيد العلمانيين أو من غير الإسلاميين "الشيعة" تسكت"وكأن على رأسها الطير" وبس تصير المسؤولية بيد واحد شيعي..

يابة يا يابة..

شدوا روسكم ياگرعان و يا أهل الشعر..

عود ليش؟!

الو .. زعماء قادة.

روحوا ناموا زعماء قادة.

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