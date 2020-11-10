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يحتاج نظام ال سعود خسارة كبيرة لتجديد العقد مع بايدن..!


 

✍🏽 هشام عبد القادر||

 

تم العقد مع الرئيس السابق ترامب وصفقات شيطانية عقدها النظام السعودي مقابل اموال طائلة رفدتها السعودية للإدارة الإمريكية مقابل حمايتها وكذالك الدول المطبعة من دويلات الإمارات . وتم تدمير الشعوب العربية على حساب الصفقة وتهويد القدس ثمن ذالك البقاء على العروش الزائلة والحكم المتهاوي .

الأن بعد فوز الرئيس الجديد بايدن اصبحت السعودية مرتبكة ونظامها على حافة الهاوية تفكر بربط وتجديد العلاقات من جديد وتفكيرهم في تشتت من أين يبدئوا ؟وهكذا عاقبة كل خائن للمقدسات والشعوب .

على كل المحلليين والباحثين أن يبدئوا بكتابتهم للعصر الجديد عصر زوال كل الأنظمة التي طبعت مع الكيان الصهيوني . وسعت ببيع المقدسات .

الأن عصر قوة محور المقاومة المتمسكة بمبداء واضح وإرتباطهم بالله ليس بالأنظمة المتبدلة المتغيرة التي كل يوم في ضعف  نتيجة عدوانهم على الإنسانية .

والعاقبة لوحدة محور المقاومة وكل أحرار العالم بمختلف اللغات.

والحمد لله رب العالمين

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