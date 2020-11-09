قاسم سليماني والمهندس سلاح يفصل رأس الحزب الجمهوري والديمقراطي.

✍هشام عبد القادر ||

لن يهزم ذي الفقار ابدا له صولات بكل عصر وزمان قبس من نوره رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . دماء الشهداء بكل دول محور المقاومة ثورة بركانية تحرق المجرمين .

ما نريد نقوله دم الشهيدين الذي تبختر ترامب بقتلهم سوف يفصل رأس الحزبين الديمقراطي والجمهوري وزوال للطغاة لن تقوم لهم قائمة .

وبدم شهداء اليمن والرئيس الصماد وكل الدماء في جميع دول محور المقاومة ستصنع عهد جديد وعصر جديد ضد مخطط الشرق الأوسط الجديد

إنه زمن محور المقاومة زمن ذي الفقار بكل عصر يتجدد .

ودعوتنا لوحدة كل أحرار العالم بمختلف اللغات تحت راية وحدة الولاية المحمدية العظمى الإسلام الأصيل الذي ضرب خراطيم الظالمين الذين يدعون الأباطيل والأكاذيب والأوهام بمختلف المسميات .

والحمد لله رب العالمين