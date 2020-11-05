في حكومة "قرض" گدع گام وگدع گعد..

✍️ إياد الإمارة ||

▪ بين الفول والطعمية والمنسف الأردني "بلع" العراق الطعم ونسفت أحلام شعبه وأُلغيت الإتفاقية الصينية بضغط من واشنطن التي من المؤكد أنها لا تريد الخير للعراق والعراقيين.

يعني لا طعمية ولا منسف.

العراق بلا رواتب!

إذ السيد رئيس مجلس الوزراء وهو حقوقي صرف وليس إقتصادياً يطالب السادة النواب بقرض مالي كبير جدا "قوارض" يكفي لرواتب العراقيين والأشقاء "الگدعان" والنشاما، القرض الذي سيجعل من العراق مُستعمراً مدداً وأحقابا لصندوق النقد الدولي سيء الصيت ولجهات إستعمارية أخرى.

القوى الدينية والسياسية في هذا البلد لا تزال تعيش حالة "الصدمة" من التظاهرات، الخايف خايف والمرعوب مرعوب والمحتار محتار، والحرامي يبوگ، والشعب ضايع ومحد إله لا من أهل الدين ولا من أهل السياسة!

جماعة أبقوا بالشارع عود وين تروحون من الله؟

بالعباس دنيا وآخرة زنگة زنگة، عگد عگد، وگدع گام وگدع گعد، ولن تقوم لكم قائمة.

ـــــــ