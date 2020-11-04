ترامب حقيقة أمريكية

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✍️ إياد الإمارة || ▪ لم يحصل في تاريخ امريكا منذ جورج واشنطن وحتى الأرعن ترامب أن حصل الجمهوريون أو الديمقراطيون على ثلاث ولايات حكم متتالية، الأمر الذي جعلني أُجزم بفوز ترامب في إنتخابات عام (٢٠١٦) الأمريكية الماضية ولم اتوقع فوز السيدة كلنتن التي كانت متقدمة إلى حد ما في إستطلاعات رأي أمريكية كانت توصف بالدقيقة أو الأقرب إلى الواقع. وبعد فوز ترامب وتسنمه مقاليد إدارة البيت الأبيض "ابو السياسة السوداء" توضح للناس أكثر من ذي قبل طبيعة السياسة الأمريكية التي كان يغطي البعض منها خطاب ديبلوماسي براق أزاحه ترامب ليُعلن بصراحة عن سياسة أمريكية كانت ولا تزال وستبقى سوداء سواء كان الأبيض ببطانة حمراء جمهورية أو بطانة زرقاء ديمقراطية. أمريكا هي هي.. لا تغيير في سياسة إستعمارية غاشمة بعيدة كل البعد عن القيم والمعايير الإنسانية تبنتها إداراتها المتعاقبة ديمقراطية كانت أم جمهورية.. لم يبتعد الجمهوريون كثيراً عن تمويل زمرة داعش الإرهابية التي أسسها الديمقراطيون، فتأسيسها هو سياسة أمريكية وليست تكتيكات ومتبنيات حزبية خاصة. لنفهم هذه الخصيصة الرئيسية في السياسية الأمريكية قبل أن نفرح أو نحزن لفوز أو خسارة إنتخابية أمريكية. أمريكا حليف إستراتيجي رئيسي للكيان الصهيوني الإستيطاني الغاصب لأرض فلسطين ولا تتنازل عن حلفها هذا مهما كان الثمن، ونظرة أمريكا للعرب والمسلمين هي نفسها نظرة الصهيونية لهم مهما طبعوا أو طبلوا أو إنحنوا للأمريكان الصهاينة ومهما قدموا من تنازلات مذلة. بترامب أو بايدن أمريكا قوة غاشمة واحدة، بسياسة تآمرية واحدة لا تغيرها تغير الإدارات من ديمقراطية إلى جمهورية أو العكس. علينا أن نفهم ذلك ونتعامل على أساسه.