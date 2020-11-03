المقالات

الدكتور أحمد الچلبي خسارة بلد..


  ✍️ إياد الإمارة ||   ▪ سمعت بالراحل الدكتور أحمد الچلبي رحمه الله عام (١٩٩٣) حدثني عنه المرحوم الحاج حسين الشاكري طيب الله ثراه، حدثني عن والده وعن اسرته الكريمة وأعمالهم الخيرية الكثيرة، كما سمعت حديثاً مهماً عن المرحوم الچلبي من السيد صالح الطباطبائي في مجلس الحجة العلم السيد جواد الشهرستاني دامت توفيفاته وكان السيد الطباطبائي ينقل الكلام عن السيد محمد بحر العلوم  والسيد الشهيد مهدي الحكيم رحمهما الله وكان الكلام يدور عن إسهامات المرحوم الچلبي الوطنية والخيرية، وتوالت فيما بعد الأخبار عن هذا الرجل الذي بُخس حقه حياً وميتاً وغاب وغاب معه تاريخ مرحلة مهمة من تاريخ العراق المعاصر. كتب "ريتشارد بونين" كتاباً مهماً عن المرحوم الچلبي أسماه (سهام الليل.. رحلة أحمد جلبي الطويلة إلى النصر في العراق)، تناول الكاتب جوانب مهمة في حياة وحركة الفقيد الچلبي، وبودي أن يحظى هذا الكتاب بإهتمام العراقيين جميعاً لكي يطلعوا على الدور الكبير الذي قام به هذا الرجل المقدام والجهود الحثيثة  التي بذلها هذا السياسي الهمام من أجل العراق. وأنت تقلب صفحات هذا الكتاب تكتشف جزء من عالم الچلبي ومغامراته التي كاد أن يدفع في بعضها حياته ثمناً لها، لكن القدر شاء أن يموت الچلبي وحيداً مهموماً في غرفته بعد أن طوى شجاه وعرجت روحه إلى السماء عند رب غفور رحيم. رحل الچلبي عن هذه الدنيا وهو حزين جداً بعد أن خذله أصدقائه الذين ساهم مساهمة كبيرة في أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه وقلبوا له بعد ذلك ظهور المجن كما قلبوها من بعد أمام شعبهم بأكمله! كانت آمال وطموحات الچلبي كبيرة جداً، وهو الذي بذل جهوداً جبارة لتخليص العراق من نير أعتى وأشرس ديكتاتورية عرفها العصر، كانت آماله وطموحاته أن يُبنى العراق وينعم أهله بخيراته ويكون بلداً متقدماً في كافة المجالات.. الچلبي رجل عمل مجد لا يكل ولا يمل يواصل العمل الليل بالنهار، لكنه قُيد بأغلال الجحود والخذلان، وكان يتألم كثيراً وهو يرى بعض من أصدقائه يهدرون أحلامه ويبددونها أمام عينيه وهو لا يستطيع ردعهم وإيقافهم.   لترقد روحك بسلام د. أحمد الچلبي بعد ما عملت بجد وإخلاص وتفان من اجل العراق والعراقيين.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
فنتازيا نقاشية..!
منجزات بطعم العدس..أهبِطوا مِصرَ فأن فيها ما سألتم..!
الدكتور أحمد الچلبي خسارة بلد..
فلنكن صادقين ليتحقق الوعد الصادق .  
السلوك الوظيفي المثالي
أوروبا والذئاب المنفردة
مشاريع التطويق والتجويع لأجل التركيع والتتبيع!.
بين الحشد والحرس الثورة قصة عقيدة ..
ذَبح العراق بإتفاقيات الخراب ..
ذكريات من والدي ج3
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك