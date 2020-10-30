إحياء المولد النبوي الشريف ثورة تتجدد

هشام عبد القادر ||

إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف لسيد الوحود الرحمة للعالمين ليس فقط إحياء الرحمة في أنفسنا والمودة والعمر الجديد لنا بل ثورة بوجه الظالمين الذين يسيؤن لنبينا الكريم العظيم.

وهذة الثورة لابد ما يصاحبها تغيير في مصادر التاريخ المسيئة لنبينا الكريم من كتب كعب الأحبار اليهودي وغيره من الرواة اليهود والأعراب الذين حرفوا وبدلوا وحاربوا المنهج والمنابع الصحيحة . عن أنفسنا نحن أول من يكفر بكل رواة التاريخ الظالمين المنحرفين الملعونين المتسولين ببلاط الحكام المتجبرين الذين اغتصبوا الخلافات والحكم وهم ليسوا آهل لذالك وليس هم حجج الله وخلفاء الله بل خلفاء الشيطان منذوا زمن قابيل القاتل الى يوم القيامة الى يوم معلوم زوال إبليس الشيطان الرجيم . هؤلاء المتأسلمين المنحرفين كهنة المعابد الشيطانية هم سبب الإساءات المتكررة لنبينا الكريم . ونعلن هذه الثورة ثورة القلم نحن اول من يكفر بكل الحاكمية الفرعونية والفكر الهاماني والملك القاروني .

ولا نؤمن برواة التاريخ المدجنين بأسم الإسلام فكل ما نقرءا بالتاريخ لا يهمنا ولن يدخل عقولنا إلا ما كان صحيح ولن نأخذ بيدنا إلا القرءان إنك لعلى خلق عظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وكل ما في القرءان والقرءان كامل هو مصدرنا وليس ما قاله. الرواة الذين ليس لهم بسلطان علينا ولم يؤمرنا الله بإتباعهم ولا كل المذاهب التي نصبت نفسها بديل عن رسول الله وعترته الطاهرين من أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا .

نعم نتعايش مع كل العام والإنسانية بل ثورتنا مستمرة للتصحيح والسلوك في سبيل حب ومودة نبينا الكريم وجميع الرسل والصالحين والعترة الطاهرين عليهم السلام أجمعين .

والحمد لله رب العالمين