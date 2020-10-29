التظاهرات نجحت نجاحاً باهراً..ولا خاسر إلا الشعب

✍️ إياد الإمارة||

▪ نجحت التظاهرات!

أُقيلت مرحلة كاملة بكل ما لها وما عليها وما عليها الكثير الكثير، لتبدأ مرحلة جديدة ليس لنا فيها -نحن الشعب- إلا المزيد من الخسارات..

نجحت التظاهرات في تمرير صفقات وتسويات وسيل جديد من التعيينات والفات مات، وهسة نبدأ نعد مرة ثانية من البداية على حساب نهاياتنا..

نجحت التظاهرات وطلعوا أغلب ربعنا "بوخة" تهزهم صيحات حفافة تافهة، ويخوفهم واحد وصخ ونقيق عگروگة. يصدرون لصالحها فتاوى وبيانات والعتبات توزع أكل وترد إلى الوراء..

ما گدروا على الناس بصناديق الإقتراع، غلبوهم بالشغب وبقطع الشوارع وإيقاف الدراسة، وحققوا كل أحلامهم ومشاريع أسيادهم..

ما عجزت داعش عن تحقيقه حققه "جوكرية"، والغمان يباوعون بعيونهم وساكتين..

خوش وعي وخوش دور رسالي وخوش تكليف..

وانتم جماعة “الإنبطاح" شنو عبالكم الجماعة راضين عنكم؟

أنتم هم غمان إذا هذا إعتقادكم،

يجيكم الدور واحد واحد، يلعبون بطروگكم ولا تلحگون تشردون..

الخاسر بكل هاي "الهتيتة" والسرسرة هو الشعب وبس..

لا تعيينات بس للجوكرية، لا رواتب للموظفين بس اصحاب المعدلات الأقل من ٦٠٪ ومتخرج بالدفعات، ولا خدمات، والفساد بگد النفط وبوگ النفط، والمناصب للنصابين، وروح يا شعب طگ راسك بالحايط محد يسمعك ولا واحد يهتم بيك!

وأنت بيك .. بيك

يلعبون بيك..

يبوگون بيك..

يحتمون بيك..

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