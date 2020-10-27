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موقفنا من التصرف الفرنسي..


 

✍️ إياد الإمارة||

 

▪ الفرنسيون يقومون بالإساءة للإسلام الحنيف ونبيه الخاتم النبي محمد "ص" تحت شعار حرية التعبير المزيف، فرنسا التي تدافع عن السامية وتطالب بحقوق المرأة وترفض العنصرية تسمح بالإساءة لمعتقد ملايين المسلمين في العالم تحت ذريعة حرية التعبير الكاذبة!

ماكرون شخصية سيئة جداً وسياساته غير مرحب بها في منطقتنا إذ هي بالضد من مصالح شعوبها وبالضد من معتقداتها وتعمل على أساس تدعيم مشاريع العدوان بما فيها مشاريع الإرهاب التكفيري الذي يطال المنطقة مدعوماً من قوى الإستكبار العالمية بضمنها "فرنسا"..

▪ علينا في هذا البلد أن نسجل موقفاً من إساءة ماكرون وفرنسا للإسلام ونبيه العظيم محمد "ص"، موقفاً لا يتوقف عند مقاطعة المنتجات الفرنسية وإدانة تعدياتها غير المبررة المتكررة للإسلام الذي ندين به نؤمن به وندافع عنه بالغالي والنفيس، بل يجب المطالبة بمعاقبة هذا الرئيس وتقديمه للعدالة الدولية والعمل على إجباره مع الفرنسيين للإعتذار عن  تصرفهم المشين هذا.

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