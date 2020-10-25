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مراتب النفس تستقيم بالإمانة والصدق وترتقي بالإخلاص.


 

هشام عبد القادر||

 

مراتب النفس لها ابواب للوصول للإرتقاء بمجاهدة النفس هناك جنود للعقل وابواب للقلب مفاتيحها حسن النية والتوكل ومجاهدة النفس والبحث عن العلم والمعرفة والإتصال بابواب اختصها الله بجذبة اعظم من عبادة العمر كله بلحظة سعة رحمة الله والتخلص من جنود الجهل

 سبل الشيطان. 

تخليص النفس من الكذب والحسد والكبر.  إختصار الموضوع جنود العقل والقلب السليم الإخلاص والصدق والأمانة وكل ما يتصف ويتلقد بصفات الله ورسوله والمؤمنين.  وجنود الجهل كل ما يتصف بصفات إبليس. ونحن في دنيا النفس السفلية لم نكن ملائكة لنزكي أنفسنا حتى الملائكة لا علم لها إلاما علمها الله.

إذا نحن في دنيا النفس الباحثة عن اصل وجودها.  فلك لحظات مع نفسك تتفكر تسئل نفسك من اي عالم أنت والى اي مصير أنت.  ما نحتاجه هو البحث عن الأبواب التي جعلها الخالق مفاتيح غيبه الذي لا يعلمها إلا هو ومن أرتضى من رسول يعلمها.  لكي نعرف من نحن ومن نكون.  صدق الإمام علي عليه السلام حيث قال من عرف نفسه عرف ربه.  فاي نفس نريد نبحث عنها.  هل رسول من أنفسنا هو القصد.  الذي هو اولى بنا من أنفسنا ام وارث علمه الذي هو ولي ارتضاه الله ورسوله.  فالبحث مستمر كلي للنفس هما نفس واحدة .

نسعى للوصول اليها. 

والحمد لله رب العالمين

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