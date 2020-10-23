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الشهادة سعادة دار الدنيا محور مقاومة ودار الأخرة جنة أبدية


 

✍هشام عبد القادر||

 

الشهادة درجات مثلما نقول شهاد ة الدنيا إبتدائية وإعدادية وثانوية وجامعية بكالوريوس وماجستير  ودكتوراة وغيرها من الشهائد العليا . اليوم في الدنيا شهادة محور المقاومة  مقاومة الظلم والكفر بالجبت والطاغوت أعظم شهادة عندما تمنح شهادة تكريم من محور مقاومة تنصر مظلوم وهناك شهادة في سبيل الله تنالها درجات من العشق في أصل الوجود وتربية الذات في حب سيدنا محمد وآله والسعي نحو الكمال لتقلد صفاته إنك لعلى خلق عظيم أيضا رحمة للعالمين عندما ننطلق من البراءة من صفات الشيطان والكفر المطلق بها ونسعى لشرب العلم من منابعه الصافية من النعرفة ننال الشهادة بدرجاتها تر تقي النفس تتعدى الحجب والأقفال التي على القلب. لتصل باب الرحمة للدخول في عباد الله الصالحين . هناك اعظم درجة هم المخلصين الذين لم يمسهم الشيطان بسؤ . فالسعي نحو الإخلاص بالأعمال مهمة صعبة عندما تكون نيتك الخالصة لله هنا تحصل على القبول لتدخل في ابواب الإرتقاء مثلما شبهنا بالمجاز قبولك بالدراسات العليا . فشرط الدراسات العليا تكون نسبتك في شهائدك العلمية عالية أما في شهادتك في كل خير تمشي في سبيل الله في كل عمل تقدمه خدمة للبشرية والإنسانية إبتغاء وجه الله لا تريد جزاءا ولا شكورا والآخلاص في النية لله تجرد نفسك من العجب والرياء والسمعة وكل مناصب الدنياء تجعل منصب نفسك طالب فقط للغوث والرحمة دائما لا فقط وقت الشدة بل وفي الرخاء ايضا وتسعى بالطلب والسعي نحو الكمال . كمال النفس في الفناء لله لا الكمال في الشهرة والقبول لأطماع الدنيا بل الطمع في معرفة سيدنا محمد صلواة الله عليه وآله والدخول من باب صفاته لمعرفة كيفية الوصول لمرضاة الله . فأهم شئ الرضاء .راضية مرضية مطمئنة تكون النفس راضية مرضية . فما حاجتك لو ملكت الدنيا كلها وكنوز السموات والأرض ولم تنال الرضاء ولكن نيل الرضاء هو القبول للسكن جوار سيدنا محمد وآل سيدنا محمد . فهذا الكلام اولا نوجهه لأنفسنا نحن ولكل من يريد لنا الخير بالدعاء لنا ولجميع المؤمنين لنيل القبول والرضاء لنصل الى الشهادة العليا شهادة الرضاء راضية مرضية مطمئنة تدخل برحمة الله في عباد الله الصالحين في جنة العلم والمعرفة لتكون ممن يرث الأرض وتحقق السلام للعالمين .

وتصل سدرة المنتهى جوار سيدنا محمد وآل سيدنا محمد .

والحمد لله رب العالمين.

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