الأكراد أشقائنا وشركائنا في هذا الوطن..

✍️ إياد الإمارة ||

▪ الأكراد في إقليمنا العزيز أشقائنا وشركائنا في هذا الوطن تقاسموا معنا الألم والغربة وجور النظام البعثي الإرهابي، كانوا معنا في الأهوار وكنا معهم في الجبال، لم يدخر اي منا جهداً إلا وبذله في سبيل الآخر..

هذه الحقيقة التي لن يستطيع أحد تجاوزها أو إنكارها بأي حال من الأحوال.

تصريحات السيد زيباري لا تمثل إلا شخصه ولا تمتد إلى مساحة أبعد، إلى آخرين أو مواقف حزبية، كنا ولا نزال مع البيش مرگة في خندق واحد ولن نفترق إن شاء الله.

ليس من مصلحتنا الوطنية أن ننال من بعضنا البعض، وليس من مصلحتنا الوطنية التعميم في إتخاذ المواقف، ما قاله السيد زيباري غير مقبول إطلاقاً، وغير مقبول أن يُحرق "علمنا" الكردي أو أي مقر للأكراد في بغداد أو اي مكان آخر..

أطبع قبلاتي على جباه الجبل الأشم برجاله الأبطال وأقف إجلالاً وإحتراماً للكاكا الغالي بلا مجاملات..

أنا ومن عمق الأهوار النقية ارسل لكل كردي ألف ألف تحية وسلام.

الحشد الشعبي المقدس حشد العراقيين جميعاً، حشد الأكراد والعرب والتركمان والآشورىيين والإيزديين، حشد المسلمين سنة وشيعة وحشد المسيحيين والصابئة المندائيين، بلا فرق.