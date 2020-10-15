محور المقاومة بين الماضي والحاضر ورؤية المستقبل 

هشام عبد القادر ||

من الناحية السياسية أولا نرى فرق كبير بين ماضي كل دول محور المقاومة ما قبل الثورات وأولها الثورة الخمينية كان لا شأن لكل الدول ما عداء فلسطين الشعب المقاوم بالحجارة والذي خذله كل الأعراب والمتأسلمين ما عداء قلة من شعوب دول محور المقاومة الذي,نراهم اليوم يتصدروا المشهد هم كانوا أحرار وكلمتهم وقلوبهم مع فلسطين إلا إنهم كانوا تحت الأنظمة المستبدة يعانون من الضغوطات والقهر وعدم منحهم حرية الكلمة والتعبير.

اليوم نرى دول محور المقاومة غير ما قبل الثورات . بعد الثورة الخمينية نهضت إيران الدولة الإسلامية وتمسكت بكتاب الله والعترة الطاهرة ودعمت فلسطين مراكز المقاومة الإسلامية في فلسطين من ضمن الداعمين قائد فيلق القدس الشهيد المجاهد الكبير عمود محور المقاومة وركنها قاسم سليماني رحمة الله تغشاه وحزب الله بعد ذالك نهضت اليمن اصل العروبة وركن مكة وأصل ومنبع التاريخ والأنصار بثورة يمانية ثورة 21 سبتمبر وما قبلها صرخة الحق الذي قام بها السيد حسين بدر الدين رحمه الله ضد المستكبرين وقوى الشر. من خلالها الثورة تصدرها اخو السيد حسين بدر الدين حفظه الله تعالى السيد المجاهد عبد الملك بن بدر الدين حفظه الله تعالى مع الشعب المؤمن هنا اليمن اصبحت محور مقاومة إسلامية ودخلت الخط الممانع .

كذالك الحشد الشعبي العراق بعد فتوى المرجعية العظمى من سماحة السيد علي السستاني حفظه الله تعالى نهضت العراق العريقة ونهضت كتائب الحق وحركة النجباء وحزب الله وعدة حركات جهادية في العراق يحملون رسالة كربلاء المقدسة واصبحت العراق دولة مناهضة لقوى الشر . وهم مناضلين ومجاهدين وابطال وشعب مقاوم كلا ادى قدر جهوده وايضا السيد مقتدى الصدر حفظه الله تعالى له جهود بطرد الأمريكان . وايضا سوريا الأسد الشجاع دافع عن العروبة وهم من خيرة القومية الوطنية والعربية دعم الحركات الجهادية وايضا حزب الله دعم سوريا وكلا مع بعض مع الشعب السوري والجيش السوري الذي قهر الشر وقهر التحالف الدولي على سوريا وقهر داعش الكبرى .

وفلسطين لهم تاريخ طويل جهادي بالحجارة ولا زالوا ومستمرين بطريق الجهاد الشعبي الوطني من قبل كل أحرار فلسطين . ونهضت ثورات في البحرين والقطيف .نتذكر الشهيد النمر من ابطال القطيف الذي تم إعدامه من قبل ال سعود الظلمة العدوانيين الذين منعوا حرية الكلمة والتعبير .

وننتقل الى كل صوت حر بالعالم نهضت اصوات حرة بكل البلدان العربية والإسلامية تساند الثورات الشعبية وتدعم معاني اول الثورات ثورة روح الله الخميني رحمه الله مؤسس العصر الجديد عصر محور المقاومة .

ونعيش اليوم الزمن الحاضر كربلاء اليمن التي تواجه كل تحالف الشر . بصمود يماني أذهل العالم .

نرى ايضا حزب الله الركن الشامي الذي قهر اكبر الألوية الصهيونية بعام 2000م وعام 2006م ولا زال يتصدر الملاحم الجهادية .

ونرى في المستقبل توسع دول محور المقاومة في كل العالم ينظم اليهم الأحرار بمختلف اللغات حتى تشرق الأرض بنور ربها .

والحمد لله رب العالمين