قوى سياسية لا تقوى على شيء..



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

✍️ إياد الإمارة|| ▪ مو خوش سالفة.. بعض "الجماعة" سلموا ورفعوا الراية البيضاء، وبعض آخر من "الجماعة" إستعان بحيل عمرو بن العاص وأول تلك الحيل "كشف طيزه الأغم"، وبعض آخر من نفس "الجماعة" جماعتنا دايخ ومدوخ الوادم وياه وشدوا رؤوسكم يگرعان ويا خنافس "الخنافس: أصحاب الشعر الطويل وليس حشرة الخنفساء" وبعض أخير من "الجماعة" الخيّر ما ينسمع صوته ودايرين عليه نكفخ بيه ندور رضا ما اعرف منو علينا وما راضي! الجاي يصير بالبلد ما يقبل بيه غيور اي والله ما يقبل بيه غيور وبدون زعل، ومثل ما هوس ملا عبد الزهراء المظفر وگال:"وين أهل الغيرة اليوم الدم يتحرك؟!" ومثل ما گال الجواهري:" عتاب؟!" وليس على خائن بآلاء موطنه كافر! وليس على "الشعب" المگاريد الذي يتحرك بإيماء من القائد "الأعلى" الآمر! ولكن على نفر واسط "وما الها علاقة محافظة الكوت" هذا النفر الواسط قعيد ويكره سعي الجموع للخير كما هي المرأة العاقر. الكاظمي رئيس مجلس الوزراء الموقر أخر الرويتب علينا! آمنت بالله.. يريد يفتح مكاتب بالمحافظات وميزانيات وسيارات وتعيينات! شنو السالفة؟! انتم النفر "الواسط" تدرون لو ما تدرون؟ والله ما أدري! «العب بيها يالعگروگة»