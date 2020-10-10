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اللعب في العراق على المكشوف


  ✍️ إياد الإمارة||   ▪ لم يعد الأمر مخفياً أو مستوراً وقد أصبح اللعب والضحك على الناس المساكين في العراق على المكشوف "الاستحوا ماتوا على السواتر.." التظاهرات خربوها چم حزب وحولوها لشغب وضاعت مطالب الناس واحد يريد يبقى ريس وواحد يريد يبقى ينهب ويسلب، ولعبوا بمصير الناس وضيعوا التظاهرات بكل الشغب الذي موله أكثر من طرف وطرف.. وسووا زفة المخانيث واشترك بالزفة أبو شيبة الضلالة وزفوا البايرة! وكلمن أخذ حصته والشعب مبتلي يباوع بعيونه.   وما كفاهم كل بوگهم وحرمنتهم رجعوا من جديد يبوگون، والعريس الخبل ابو زفة المخانيث فرحان ما مصدگ بالعرس والزفة..   وكل يوم لعبة جديدة لا خايفين ولا مستحين! تآمروا بالظهر الأحمر، وتحايلوا، وضيعوا تظاهرات الناس.. ونَصّبوا مَن أرادوا "ينصبون" بيه.    صايرة دايرة هيچ تسلط على هاي الوادم لمة مسحسلين چذاذبة واحدهم ما يسوة ترس ذانه تبن؟!
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