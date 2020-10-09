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نهاية حقبة بعملائها..


  ✍️ إياد الإمارة||   ▪ المؤشرات تدل بوضوح على نهاية حقبة وبداية أخرى ليس بالضرورة أن تكون أفضل من السابقة..    ستهلك ملوك ويأتي "آخرون"! والسؤال مَن هؤلاء الملوك الذين سيهلكون؟ إنهم الملوك الذين صنعتهم العمالة أو أمدتهم بما يزيدهم إثماً ومعصية..   بعبارة صريحة جداً، سيهلك الملوك حفارة البير! نعم ذولة الحفروا البير لأخيهم، سيهلكون جميعاً، واحد ورة واحد.   الشغلة لا تنجيم ولا حچي واحد فتاح فال.. لا بالعباس معلومات ومعلومات دقيقة..   لا راح يفيد نفط ولا شفط ولا تصفط حچي ولا نثاية تتملعب، الدولاب أفتر.   من سووا بدعة الجيوش الألكترونية و"ست البيت" تفتل بالفتن فتل، بالعباس كتلهم وكتبت والمقال موجود: هاي الجيوش يجي يوم وتنگلب عليكم، وأجة اليوم وأنگلبت عليهم..   هسة هم أكللهم ستهلكون بنهاية هذه الحقبة وما كنزتموه من أموال ستنفقونها وتكون حسرة عليكم..   لكن هذا لا يعني إن الملوك الجدد أفضل من الهالكين، لكنهم بكل تأكيد ليسوا أسوء منهم.
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