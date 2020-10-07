تغطية العراقية غير الموفقة لزيارة الاربعين

د.عبد الهادي محمد تقي الحكيم||

في الوقت الذي آسى فيه على قناة العراقية الاخبارية خاصة، وغيرها من قنوات الشبكة في عدم تغطيتها للزيارة الاربعينية المليونية تغطية حية مباشرة تستحقها كما وكيفا، أدعوها لاستثمار الايام القليلة المتبقية لذلك قبل فوات الأوان.

وأقول آسى على (العراقية الاخبارية) وغيرها من (قنوات الشبكة) لاسباب عدة منها:

١. اعلاميا: كون الزيارة المليونية حدث اعلامي كبير يحظى باهتمام ومتابعة عشرات ملايين المشاهدين في العراق والمنطقة والعالم.

وعدم تغطيتها اعلاميا خسارة للقناة التي تسعى- ككل القنوات- لزيادة اعداد مشاهديها. خاصة وان الحدث عراقي بامتياز، وعلى ارض عراقية.

كما ان قنوات اخرى خصصت لها من بثها المباشر ساعات وساعات، فكسبت بذلك متابعة الملايين لبثها.

٢. ان ملايين العراقيين من المشاركين في الزيارة المليونية ومتابعيها يعتصرهم الغيظ والغضب لان قناتهم الممولة من ميزانيتهم تغض النظر عن تغطية حدث يشاركون فيه بالملايين.

٣. ان الصور التي تبثها (قناة العراقية الاخبارية) للزيارة المليونية في نشرات الاخبار رفقة الخبر ، تظهر صورا لعدد قليل من الزوار، وخاصة في الصور رفقة موجز الإخبار والخبر الرئيسي في النشرة (نشرة اخبار الساعة السادسة ليوم ٤ تشرين الاول ٢٠٢٠م / ١٦ صفر ١٤٤٢ هجرية أنموذجا)، في حين ان القنوات الاخرى التي تغطي الزيارة المليونية تغطية مباشرة تنقل صورا لسيول الزوار الزاحفين الى كربلاء لليوم نفسه، وفي الوقت نفسه.

هذه ليست صدفة فقد كان الحال شبيها لذلك في أيام العشرة الأولى من محرم الحرام في هذه السنة وقد كتبت عن ذلك.

أما لماذا تنشغل قناة العراقية الاخبارية بأمور أخرى وتبالغ بتسليط الضوء عليها فهذا ما سأتركه لكم.

ــــــــ

ـــــــ