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إكتبوا عنوان النصر لكل محور المقاومة محتوم.. 


  ✍🏻 هشام عبد القادر||   مهما أشتدت الحروب ومهما تعاظم الحصار على الشعوب ومهما كثرت الفتن فلانيأس من روح الله ، لا زالت العافية في الأرواح والقلوب المحتسبة.  ،وربنا حاضر كل ملاء شاهد كل نجوى ،واجد الوجود ،وسعة رحمته كل شئ، إرسموا فرحة النصر في قلوبكم ،وإشعلوا نور البهجة في صدوركم ،وإرفعوا راية ترفرف في جباة الحرية ، مكتوب عليها ، لا نيأس من روح الله ، النصر حليف الصابرين ، المستضعفين ،.نحن بزمن محور المقاومة الإسلامية ،قلوبنا مع دول محور المقاومة ،خير سبيل ،منار عالية.  وأعلام قائمة ،وأيات واضحة ،وحرية مشرقة ، لن نتخلى عن الأحرار طريقنا نحوهم بهم نسلك الى الرضوان ،
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