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لمن أسس ودعم أو لم يشجب ولم يحاسب "فوج مكافحة الدوام"


    ✍️ إياد الإمارة البصرة ٦ تشرين الأول ٢٠٢٠   ▪ الصورة المرفقة مع المقال لأم هندية مشردة تسكن داخل أنبوب للمجاري تهيء إبنتها للذهاب إلى المدرسة..   ▪ كم هو مؤلم مصير طلبتنا الأعزاء فلذات أكبادنا في محافظاتنا الجنوبية أن يحرمهم الوصخ وعگروگة "أبطال تشرين" من الدراسة هذه السنة..   ▪ يتأسس ببركات "تشرين" فوج لمكافحة دوام المدارس والجامعات بحجة البحث عن الوطن!  فأي وطن هذا الذي يحارب العلم؟!   ▪ أي جهة دينية أو سياسية أو حكومية لم تشجب ولم تسع لإيقاف مهزلة إيقاف الدوام العام الدراسي الماضي "خل تبطل احسن الها لأن ما تصلح لا للدين ولا للسياسة ولا للحكومة".   ▪ من عساها تشرين سودة بوجه كلمن سواها، عطل مطالب الناس ومن قائمة مطالب شكبرها إلى "بس انطونا رواتبنا"، ومنع الدراسة سنة كاملة..
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