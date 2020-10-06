لمن أسس ودعم أو لم يشجب ولم يحاسب "فوج مكافحة الدوام"

✍️ إياد الإمارة
البصرة
٦ تشرين الأول ٢٠٢٠
▪ الصورة المرفقة مع المقال لأم هندية مشردة تسكن داخل أنبوب للمجاري تهيء إبنتها للذهاب إلى المدرسة..
▪ كم هو مؤلم مصير طلبتنا الأعزاء فلذات أكبادنا في محافظاتنا الجنوبية أن يحرمهم الوصخ وعگروگة "أبطال تشرين" من الدراسة هذه السنة..
▪ يتأسس ببركات "تشرين" فوج لمكافحة دوام المدارس والجامعات بحجة البحث عن الوطن!
فأي وطن هذا الذي يحارب العلم؟!
▪ أي جهة دينية أو سياسية أو حكومية لم تشجب ولم تسع لإيقاف مهزلة إيقاف الدوام العام الدراسي الماضي "خل تبطل احسن الها لأن ما تصلح لا للدين ولا للسياسة ولا للحكومة".
▪ من عساها تشرين سودة بوجه كلمن سواها، عطل مطالب الناس ومن قائمة مطالب شكبرها إلى "بس انطونا رواتبنا"، ومنع الدراسة سنة كاملة..