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✍️ إياد الإمارة البصرة ٦ تشرين الأول ٢٠٢٠ ▪ الصورة المرفقة مع المقال لأم هندية مشردة تسكن داخل أنبوب للمجاري تهيء إبنتها للذهاب إلى المدرسة.. ▪ كم هو مؤلم مصير طلبتنا الأعزاء فلذات أكبادنا في محافظاتنا الجنوبية أن يحرمهم الوصخ وعگروگة "أبطال تشرين" من الدراسة هذه السنة.. ▪ يتأسس ببركات "تشرين" فوج لمكافحة دوام المدارس والجامعات بحجة البحث عن الوطن! فأي وطن هذا الذي يحارب العلم؟! ▪ أي جهة دينية أو سياسية أو حكومية لم تشجب ولم تسع لإيقاف مهزلة إيقاف الدوام العام الدراسي الماضي "خل تبطل احسن الها لأن ما تصلح لا للدين ولا للسياسة ولا للحكومة". ▪ من عساها تشرين سودة بوجه كلمن سواها، عطل مطالب الناس ومن قائمة مطالب شكبرها إلى "بس انطونا رواتبنا"، ومنع الدراسة سنة كاملة..