المقالات

«أبو مهدي المهندس رد وطنكم يل تريدون الوطن»


 

✍️ إياد الإمارة||

 

▪ في ذكرى أربعين الحسين "ع" ذكرى عودة الحوراء زينب "ع" من رحلة السبي المريرة لزيارة قبر اخيها السبط الشهيد وزيارة كفيلها قمر العشيرة وباقي اخوتها وأولادهم واولادها "عليهم السلام" في هذه الذكرى الخالدة نستذكر جميع الشهداء الذين هتفوا بهتاف الحسين "ع" (هيهات منا الذلة) وتسابقوا لنصرته "ع" حتى عرجت أرواحهم إلى جنان الخلد..

▪ لقد واجهنا حرباً تضليلية شرسة منذ البدايات الأولى .. منذ ما قبل أن يُسب أمير المؤمنين ومولى الموحدين عليه السلام على منابر المسلمين، وتستمر هذه الحرب إلى يومنا هذا بلا هوادة، لم يدخر الشرك والنفاق قوة إلا ومد بها حرب التضليل والتشويه الشرسة التي يشنها ضدنا بلا هوادة..

▪ عندما أُستشهد أمير المؤمنين عليه السلام في محراب الصلاة تعجب البعض من إن علياً "ع" يصلي؟!

هكذا صور الأمويون الواقع للناس بهذا المستوى من التعمية والتضليل!

ويستمر الأمويون إلى يومنا بالتضليل وبنفس الطريقة والأسلوب..

▪ الأمويون الجدد دفعوا بالبعض "مرتزقة، جهلة" لإحراق صور قادة النصر الشهداء قاسم سليماني والمهندس رضوان الله عليهما وبقية الشهداء!

وشعار هؤلاء "نريد وطن"

فمن غير سليماني والمهندس حمى وحافظ وأعاد هذا الوطن الذي كاد أن يضيع؟

مَن غير هؤلاء الشهداء الشيوخ والشباب المدججون بعقيدة الحق وحب الوطن؟

لكن "الأمويون" دفعوا للبعض وبالبعض لإحراق صور الشهداء ليضيعوا الوطن تحت شعار "نريد وطن"..

▪ التضليل مستمر، فضائيات وأقلام تملأ مواقع التواصل الإجتماعي وأصوات شاذة تفوح منها رائحة الخمر النتنة، لكن الحقيقة أوضح من شمس الظهيرة لمن يرى بعين مفتوحة، ولن تستطيع أي فضائية عربية أو شرقية أو من دجلة كما لن يستطيع أي قلم "عقدي" أو فم نتن، من تغطية الحقيقة..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
«أبو مهدي المهندس رد وطنكم يل تريدون الوطن»
في لقاء الأمس رسب الكاظمي ونبيل جاسم بامتياز
هيئة الحشد الشعبي ليست فصيلاً مقاوماً !؟
بين شعارين: (نريد وطن, نريد راتب)
نريد راتب !!
الحسين قدوتي 
غارقةٌ على اليابسةِ
 كيف نضمن وجود وطن آمن مصان ؟!
محد ملتفت للموظف بهاي الدولة..
حكومتنا إفتراضية..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.93
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
Mohammad Kadhim Hassan : That is absolutely right ...
الموضوع :
كيف تحول أبوعمار الى ياسر عرفات ..؟
اقسام شاكر ناصر : م/ تظلم اتوجه بهذا الالتماس اليكم وكلي أمل أن تتكرموا بالنظر إليه بعين الاعتبار ومساعدتي على حل ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
زيد مغير : الذي اعتقل السيد ابو القاسم الخوءي هو المجرم صابر الدوري حيث أخذه من النجف إلى بغداد ودخل ...
الموضوع :
الاعلام البعثي ومحاربة السيد الخوئي
Ali esam : السلام عليكم اقدم لكم شكوى من اصحاب السيارات الاجرة لزخم الطريق وكثرة الحوادث بسب حجب الرؤية لسيارات ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
مهيمن : السلام عليكم زادكم الله سماحة السيد قوتاً وعطاءاً ، كلامكم عين الصواب والسداد دمتم بخير . ...
الموضوع :
امريكا واستراتيجيتها العجيبة مع شباب العراق !!!
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
فيسبوك