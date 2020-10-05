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محد ملتفت للموظف بهاي الدولة..


  ✍️ إياد الإمارة||   ▪ يا جماعة الخير: 🔹المرجعية ولو صوتكم مبحوح.. 🔹القوى السياسية المسيسة والمربوطة.. 🔹رئاسة الجمهورية ولو طلع التهديد مو صحيح.. 🔹البرلمان اخوتنا ممثلين الشعب.. 🔹حكومتنا الرشيدة.. 🔹الجماعة مثيري الشغب.. أبنائكم واخوتكم وآبائكم وعمامكم الموظفين في حال يُرثى لها بلا رواتب، والناس عايشين على رواتبهم وبس، ابو المخضر يطلبه، والگصاب ما يبيعله، ابو النت التعبان -وأقصد بالتعبان ابو النت مو النت نفسه- واگف بالباب، ابو الإيجار للمأجرين ساعة يدگ الباب وساعة يدگ التلفون وراح توصل يدگة عشائرياً، المريض منهم گاعد وساكت يتاني الموت وراضي بالصخونة، الماخذ بالأقساط محتار بروحة، وأهل السلف بآخر السلف..    ▪ عمي يا أهل الخير، أكو حل لو ماكو؟  عماد يبعد الروح شنو نروح ننام؟  تشرين وواحد وتشرين أكو حل لالة فانوص؟  وين نطي وجوهنا؟  المن نشتكي؟  خاف نطلع نتظاهر وهم يطلع النا چم واحد يريد منصب ياخذها بروسنا ونبقى بغير رواتب!    ▪ أنت البلبل الفتان ابو الأغصان وصوتك الرنان "ولو هاي مو صحيحة نمشيها لخاطر عوض دوخي الله يرحمه" وأعذب الألحان، شو لا خوخ ولا رمان..  شنو هذا آخر الزمان؟
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