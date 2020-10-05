حكومتنا إفتراضية..!

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✍️ إياد الإمارة|| ▪ لقاء العراقية الذي أجراه الدكتور نبيل جاسم مع دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي كان مخيباً للآمال ومحبطاً للغاية.. اللقاء كان خالياً من الإستراتيج ولم تُطرح فيه الأسئلة المناسبة ولم يجب فيه الرئيس على سطحية ما طُرح كما ينبغي.. ▪ أنا شخصياً لم أكن أتوقع من دولة الرئيس الكاظمي أكثر من الذي قدمه خلال هذا اللقاء.. التجربة أثبتت أن الرجل غير مناسب لإدارة هذه المرحلة المتأزمة جداً.. ▪ لنشد بطوننا خصوصاً نحن أصحاب الوظائف الحكومية بعد أن تنفسنا الصعداء قليلاً، أمامنا المزيد من المتاعب في هذه الحكومة "التشرينية" غير واضحة المعالم.. ▪ إتمنى على دولة الرئيس الموقر وفريق عمله الإعلامي أن يتوقف قليلاً عن النشر في مواقع التواصل الإجتماعي، الشغلة بعد ما يرهم الها صورة فيس ولا ميك أب ولا ميك أم..