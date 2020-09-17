المحاصصة قائمة وبلا حصة تموينية

✍️ إياد الإمارة||

▪ مَن لا يقول بإستمرار المحاصصة في عمليتنا السياسية "الحرجة" حتى اللحظة فهو خارج حدود الزمان والمكان، أو انه لا يعرف معنى المحاصصة السياسية التي تأسست عليها سياسة العراق منذ العام (٢٠٠٣) وإلى يومنا هذا بلا توقف، المحاصصة القائمة من أعلى هرم السلطة وحتى آخر عامل خدمة في دوائر الدولة المشيدة حديثاً.

المحاصصة التي رفضها بيان (السيستاني/بلاسخارت) عضو في جسد العملية السياسية ولا يمكن إزالته بجرة قلم أو بزيارة من بلاسخارت لأنه سيأتي عليها وتنهار تماماً، ولن تبقى عملية لا سياسية ولا غير سياسية!

ولو الشغلة ما تخص الجميع إذ ان كل ما في الأمر هو أن لا يأخذ الشيعة حصصهم بنفس طريقة باقي الشركاء، والشيعة ليس كل الشيعة بل المعني بذلك بعض منهم، تناله البيانات والخطب والرسائل وغيرها.

هذا هو واقع حال البلد ولن يتغير إلا بقدرة قادر!

هسة خلونه من المحاصصة هاي مو شغلتنا "بلاسخارت" موجودة وان شاء الله تبارك وتعالى ما يوگف إلنا مطلب ولا تتعطل إلنا حاجة، بس خل نحچي بسالفة محد يحچي بيها لا العمة "المتدينة" بلاسخارت -التي تكتم إيمانها- ولا البيانات ولا الخطب ولا الرسائل العملية وغير العملية، السالفة سالفة الحصة التموينية أم الرز والطحين السكر وزيت الطبخ وبس، إلي تتعطل مواعيدها وتجي مثل ناگوط الحِب والحُب والحَب، صحيح الوزير المسؤول عن الحصة مو شيعي من ذيچ الجهة المعنية "كوووولش" بس يا عمي الحصة مهمة، وصحيح مو بأهمية المحاصصة بس هم تبقى مهمة وأعتقد إنها "مهمة" الحكومة، لو انا غلطان؟

خدمات ماكو، تعيينات ماكو، الإنتخابات يمكن هم ماكو، على الأقل الحصة التموينية خل تجي بمواعيدها وخلوا بيها شوية عدس -وما أقصد التهكم على سيد عادل عبد المهدي-، حمص جاينا الشتاء -وما أريد التعرض للقيمة النجفية بسوء-، "چيلة ماش..."..

يا عمي والله ما يصير هيچ..

-لو تشوفون للحصة التموينية حل.

-لو تخلون المسؤول عليها شيعي من ذيچ الجهة وتشتغل عليه الشتايم والفشاير وكلشي وكلاشي

ونگول ربعنا بس اهم فاشلين.

خو نبقى نعلمكم؟