المقالات

خطى متسارعة..

70 2020-09-16

 

 خالد القيسي||

 

  العمر يرحل بخطى سريعة ، المال يذهب ، ألشباب يذبل ، وألثروة إذا إمتلكتها تبقى ورائك في حساب ألباقين وألوارثين .ذهب ألكثير ولم يبقى إلا ألقليل مما تعتد به لما تبقى.

  البعض لعب أدوار بالعرض والطول في سنين حياته ألقصيرة ، لم يعبأ لحال دنيا متغيرة ودهر متقلب ألمزاج .

ألنهاية أن ترتدي الملابس المخططة في دار المسنين وألعجزة ، بعد أن يتخلى عنك من كان كدك وتعبك لهم ، ومن كنت ترعاهم وشملتهم بعطفك وعنايتك.

 تشعر بالراحة في المكان قبل الاخير هنا لحسن العناية المفقودة في بيتك ، أو تودع الى مثواك الاخير محمولا بسواعد اصحابك واحبابك ، وأحيانا يتخلى عنك حتى من حسبتهم كذلك !

تعد حساب ألايام وألليالي في تقليب أوراق مفكرة خاوية لتواجه الحقيقة ، رصيدك ممسوح في البحث عن ضالتك السمراء مذ كنت مراهقا ، ندمت كثيرا لفقدها وحسرة كبرى عندما لم تعثر عليها ، لم تبقى سوى الذكريات المعذبة للروح وللقلب الذي لم يقدر قيمتها الا من غيبته الغربة واكتملت حياته في سجون الرهبة!

ذهبت الى المجهول .

حائر انا

افتش بين الحقول

لألقط بقايا جدائل شعرها المنثور.

أبحث واَدور وأعود خائبا

أرسم ملامح وجهها ألخجول

على الصخور

في نهاة محزنة .

ألقط أنفاسي بحسرة إحساسي بالوحدة في زوايا مهملة من ما مر في حياتي من خطوات متلونة مختلطة بالحزن والسعادة والبرم والحاجة ، وانا مطيع لخطوات الكسوف وراضى بما طلعت عليه  شمسي واختص بي .

ما سلكناه لم يكن برضى منا بمعرفة الهموم والاوجاع والظروف التي اوصلتنا الى الضعف ، لتمنحها لغيرنا في تحقيق الطموح وربما تنتهي لتعود من جديد ، ونبحث عن نفق نمر منه لفتح الابواب المغلقة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحشد هل يُحَل؟!
بغداد عاصمة العراق ..!!
تصحيح المسار السياسي
خطى متسارعة..
الانتخابات المبكرة..المخاطر والتحديات..!
اهل المحاصصة ادرى بشعابها
أول تظاهرة من أجل الحق في تاريخ الإسلام..!
التوازن الوطني
هل يمكن لصيدلاني أن يواجه الوباء؟!
إصبع على الجرح..حوبة إبن السماوة ..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
مقداد : السؤال الا تعلم الحكومات المتعاقبه بما يحاك لها من إستعمال اسلحة دمار سامل بواسطة الكيميتريل وما هو ...
الموضوع :
مشروع هارب ... والحرب الخفية على العراق
محمد سعيد : الى الست كاتبة المقال لايهمك هذا المعتوه وأمثاله من سقط المتاع من لاعقي صحون أسيادهم وولاءهم مثل ...
الموضوع :
الى / الدكتور حميد عبد الله..تخاذل؟!
فيسبوك