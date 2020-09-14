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ابشر أيها  الشعب بالشغب


 

✍️ إياد الإمارة||

 

▪ ها أستاذنا "الوصخ" وسيدنا "عگروگة" شلونكم عساكم بخير گواكم ما ادري منو على التعب التعبتوه وإلي راح تتعبونة بالأيام الجاية، بس وعيونكم ما يضيع تعب الكم كلشي بحسابه وبثوابه، وبمناسبة الثواب على الخير والبركة وتستاهلون وشايفين كلشي گدامكم!

عمتنا بلاخارست گواچ الله وأجرچ على أبو الخيم "مو ابو خيمة الزرگة"، ما قصرتي يعمة وما تقصيرين ولو شوفتچ صعبة من داير حول لداير حول، بس هم قابلين مو جديدة على "الشيعة" ربعچ متعودين عليها.

"أخاف ما شبعنا من الراح كله" من آلامه وأحزانه وخساراته وإنكساراته، سيأتينا ما يتمم حالنا السيء بما هو أسوء "وداعت عمتنا بلاخارست المبروكة" التي إن حلت تحل أهلاً وإن نزلت تنزل سهلاً، يهل معها الخير كله "جاية وجايبة صوغات العالم وياها من أمريكا للسعودية والإمارات" وبالعافية علينا.

وسهمنا "الشيعة" السكتة، وسكتة يم حسن سكتة!

لا خدمات، ولا وظائف، ولا ميزانيات، بس نطالب بشيء تصير الشغلة محاصصة مرفوضة، وبس نريد ندافع عن أنفسنا يصير سلاحنا منفلت  "غير مرخص"، ومن نتظاهر نطالب بحقوقنا يدخل الجوكرية على الخط ونطلع غلطانيين والمكاسب تصير للجوكرية، و غصبن على شيب الخلفونا تروح ثرواتنا للغير، واليحچي كافر والكافر بالنار .. والله أعلم.

 

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