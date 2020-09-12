الإساءة بصحف فرنسية هدفها تضييع قضية مرفأ بيروت..

✍هشام عبد القادر||

الهدف من كل الإساءات للنبي الكريم المعصوم الطاهر سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلواة الله عليه واله هو إثارة غضب دول محور المقاومة لشن غضبهم على اصل الإنحرافات الفكرية من كتب التاريخ لخلق صراع بين المسلمين وتضييع قضية مرفأ بيروت ومن وراء إنفجار مرفأ بيروت ولصالح من ؟وتضيبع قضية القدس وقضية الشعوب المظلومة خاصة اليمن وهذا هو الهدف الرئيسي والا لدى جميع الخلق معرفة بعظمة سيدنا محمد صلواة الله وسلامه عليه واله الكرام الذي اظهر حقيقة الوجود وطهارة الأنبياء والصالحين عليهم سلام الله. لذالك الخصم في هذه الإساءة دول محور المقاومة إيران واليمن والعراق ولبنان وسوريا وفلسطين وكل احرار العالم وقد نبهنا السيد القائد علي خامنئي حفظه الله لهذا الخطر والمؤامرة التي تحدق من قبل الإدارة الإمريكية الصهيونية الإعرابية فعلينا فهم الأسباب والمسببات واهداف وحجم المؤامرة والفتن.

والله خير الشاهدين والحمد لله رب العالمين