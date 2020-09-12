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دول محور المقاومة وكل حر بديل عن الجامعة الإعرابية العبرية


 

✍هشام عبد القادر||

 

نعلن البراءة من الجامعة العبرية الإعرابية التي باعت القدس وباعت كل قضايا ومظلومية الشعوب العربية والإسلامية ونعلن التعويل على الله ورسوله والمؤمنين بهم نتمسك نعم بحبل الله والعروة الوثقى.  نعلن على لا جامعة عبرية إعرابية بعد اليوم.  ودليلنا الى الحق دول محور المقاومة الطريقة الحسينية هي من تشفي الجروح وبلسم جراح الإمة. 

نعم لكل حر بالعالم يدافع عن قضية الشعوب المظلومة واليوم انكشف الستار عن كل المطبعين علنا وسرا مع بني صهيون وايضا سبب اساءات الصحف الغربية هي تخاذل من يسمون انفسهم مسلمين وهم ادعياء من يقرئون في قبلة المسلمين بمكة القرءان بركعة واحدة هم اليوم مطبعين مع الكيان الصهيوني. 

نحن مع دول محور المقاومة نؤيد كل من يمشي بالخط الحسيني لرفض الظلم والطغيان اينما كان. وباي لون وصفة وجنس وارض. 

الجامعة العبرية انتهى تاريخ صلاحيتها كما قال كل ذالك بذالك والبديل دول محور المقاومة ومن يحب الإنظمام الى دول محور المقاومة فقد فاز واختار الطريق الصحيح لرفض الظلم.  ليعم السلام على العالم اجمع. 

والحمد لله رب العالمين

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