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نريد "وطن" .. نُريد العراق


 

✍️ إياد الإمارة||

 

▪ نحن نريد "وطن"..

ونحن الوطن..

نريد العراق ونحن العراق..

نريد "وطن"، بمستوى مناسب من الخدمات كل الخدمات، بلا إستثناء، الكهرباء والصحة والتربية والتعليم ... الخ.

نريد "وطن"، يوفر لجميع العراقيين فرصة للحياة بحرية وعزة وكرامة ولا فرق بين عراقي وعراقي في أي شيء "لا هذا أبن حزب لو كتلة لو أبن مسؤول لو أبن أسرة وهاي الأسر والبيوتات طلعتنة تريد تفلش البلد".

نريد "وطن"، تتقسم فيه الثروة والإمتيازات بين جميع العراقيين بالتساوي، وليس لأحد أن يستأثر بالفيء تحت أي ذريعة من الذرائع.

نريد "وطن"، عراق حر وعزيز وقوي يحميه ابنائه ويحمي أبنائه، لا يعتدي على أحد ولا يعتدي عليه أحد..

نريد "وطن"، عراق خالي من الفساد كل أنواع الفساد "مو مال حصتي وحصتك والنفطات تروح بجيوب الفاسدين".

نريد "وطن"، به "الحشد الشعبي المقدس" صنف من صنوف قواتنا الأمنية التي يجب أن تحظى جميعها بالحب والتقدير والإحترام بلا استثناء.

نريد "وطن"، خالي من "الجوكرية" الذين يحرفون تظاهرات الناس الحقيقية ويعطلون مطالبهم الشرعية، يحرقون دوائر ومؤسسات الدولة ويمنعون الطلاب من الدراسة تنفيذاً لرغبات خارجية معادية..

نريد "وطن"، بلا بعثية صدامية يتحالفون مع كل قوى الشر ضد بلدهم وكان آخر تحالفاتهم مع الدواعش والصهاينة الإرهابيين.

نريد "وطن"، يحترم المعرفة ويقدر العلم ويحارب الجهل، قدواته المخترعين والمكتشفين واصحاب العقول النيرة.

نريد "وطن"، لا مكان فيه "لوصخ" ولا "لعگروكة" ولا أي خارج عن القانون.

نريد "وطن"، خالي من "حفافات" الشوارع ومصيحچية وسائل الإعلام المختلفة الذين يسوقون آراء مدفوعة الثمن.

نريد "وطن"، به الزراعة والصناعة، لا يستورد حبة الطماطم، ولا تخاط البسته الداخلية خارج الحدود.

يا عمي هذا "الوطن" الذي نطالب بيه وندافع عنه ونبچي عليه .. هذا الوطن.

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