الربط السككي ( التبربش ولا العمى)

عزيزالإبراهيمي||

طبعا الأفضل هو انشاء ميناء الفاو وجعله محطة لانطلاق التجارة (الصينية) صوب الغرب وما يرافقه من بنى تحتية

ولكن ...

العراق بلا رؤية ولا قرار ولا حكومة منضبطة ولا مجتمع يسعى نحو التنمية

كلنا متخومين بمفاهيم تجعلنا نرى اننا المحور الذي يدور حوله العالم وعلى العالم ان ينتظر حركتنا السلحفاتية

الامر انتهى فالمارد الصيني لا يقف امام تفكيرنا المتجلط ولا خلافاتنا المستمرة ولا ولائاتنا المضطربة

فقد استثمر جزيرة بوبيان وسنستفيق بعد اشهر لنرى مدنية خيالية تخرج من الجزيرة المهجورة وتكون نقطة انطلاق لايعجزها ايجاد طريق

المارد الصيني لديه القدرة الجبارة على سحق الجبال وتعبيدها ليكتمل طريقهم الحريري

وطريقهم على طول باكستان خير دليل!!!

تصديق أشخاص متخمين بالنرجسية كالوزير السابق عبد الجبار سيؤدي بالنتيجة الى خيارات بديلة للصين تجعلهم يتجهون الى الاراضي السعودية

عمي عوفوا الهمبلة ميناء الفاو وشبكة الطرق المتصلة به لا يكمل بدون استثمار صيني الى عقود طويلة

نخليهم يسوون سكك بالعراق ويوفرون بنية تحتية وعود من يكمل ميناء الفاو وتبطل افروخكم ما تشمر حجار على القطارات هم الصينيين يجوكم اركاض