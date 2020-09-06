اليهود يسيئون لنبينا وسفهاء البلاط يهودون الحرم المكي

هاشم علوي ||

تناقلت وسائل إعلام إدانة وزارة الخارجية اليمنية بصنعاء إسائة صحيفة فرنسية لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبر نشررسوم مسيئة داعية الدول العربية لرفض وإدانة الإسائة الى الرموز الدينية والتي لاتعبر عن حرية التعبير انما تعبر عن حقد على من ارسله الله رحمة للعالمين داعية الشعوب الاسلامية الى الوقوف صفا واحدا ضد مثل هذه التصرفات المشينة التي تسيئ للأمة الاسلامية جمعاء.

هذا التطاول على نبينا محمد ياساده ياكرام طبيعي في ظل الإنحطاط الاسلامي والتسابق الى التطبيع وتخدير الشعوب وتهجينها وتهويدها وتمييعها وفقدان ثقافة القرأن والانحراف ليس بالعقلية الفرنسية او الصحيفة او الرسام اليهودي المنحرف انما بالعقلية العربية والاسلامية التي فقدت القدرة على الدفاع عن مقدساتها ورموزها المقدسة وعلى رأسها الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

هذه التصرفات لم تعد تؤذي الشعوب الميتة موتا سريريا والمخترقة إسرائيليا والمعتوهة بثقافة الغرب وحريته الانحرافية ن القيم والاخلاق والمبادئ الانسانية...

فمن ياترى يستطيع ان يقول لهم كفوا عن الاسائة الى نبي الاسلام ولاتؤذوا المسلمين بنبيهم وهم الذين لايكتمل إيمانهم إلا بالإيمان بانبياء الله إبراهيم وعيسى وموسى واسحاق ويعقوب واسماعيل ويوسف وسليمان ويونس وبقية الانبياء والرسل سلام الله عليهم؟

من يستطيع أن يندد بهذه الانحرافات ويدين هذه الانحطاطات التي تقع فيها الصحافة الغربية الساقطة بين الحين والاخر؟

اين الشعب العربي هل يستطيع ان يخرج بتظاهرة منددة وهو الغارق بمستنقع التطبيع مع اليهود؟ هل فقد الشعب العربي هويته الايمانية الى هذه الدرجة المريعة وأين اهل السنة الغيارى على الصحابة ويكفرون الشيعة ويقتلونهم ويروجون ضدهم انهم يسبون الصحابة كذبا وزورا...

الى التائهين في جحيم النفاق الوهابي الموالي لليهود هاهو نبيكم يساء اليه فماذا أنتم فاعلون؟

الم تسمع الامة ان المنافق السديس يروج للتطبيع من منبر الحرم المكي ويروج لليهود من جوف الكعبة؟ ألم تسمع الامة المنافق السديس المدسوس يروي علاقة الرسول محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله باليهود كإستدلال وترويض لقبول التطبيع فيما بني صهيون وبني مردخاي وتهيئة العقلية لابناء نجد والحجاز لقبول التطبيع وهو يقول مات النبي ودرعه مرهون عند يهودي وانه كان يشتري من اليهود ويأكل من أكلهم وانه كان يعاملهم معاملة المسلمين وغير ذلك من الاسقاطات التي يريد المنافق السديس ترويض الناس والتمهيد لخطوات بني مردخاي وهو القائل عن ترامب وسلمان أنهما جناحا العالم نحو السلام وهو المروج والمحرض الاول من منبر الحرم المكي للعدوان على الشعب اليمني تحت مظلة طائفية ومذهبية مقيتة لاتثبت إيمان هذا المنافق المجرم الذي يدافع عن مشاريع الزهايمر وإبنه الدب الداشر... وعن اليهود من قبلة المسلمين وهو الذي قال فإن أرادوها طائفية فلنجعلها طائفة ويقصد الحرب على اليمن...

علماء الوهابية وعلى رأسم إمام وخطيب الحرم المكي وعالم السوء الدين منهم بريئ والحرم منهم أبرأ ولن تجد لتباكيم على الصحابة غير التبرر للقتل والفتنة وتمزيق الامة الاسلامية انهم علماء البلاط والاستغلال السياسي للدين والمقدسات والحرمين وهم الذين كانوا يروجون لعدم اقحام الدين بالسياسة وعدم تسييس فريضة الحح وهم من يخترقون من أجل اسرائيل كل المحرمات وكبارهم من أفتى بمحو بيت رسول الله وتسويته بالارض والبناء عليه حمامات عامة وموقف سيارات بينما حصون خيبر مازالت قائمة ومحافظ عليها..

هؤلاء الذين أن انتقدهم احد ردعليه المغفلون لحوم العلماء مسمومة وهم السم بعينه يدسون السموم اليهودية بالعسل الاسلامي تاركين القرأن وراء ظهورهم وإلا ماذا يعني لدى السديس قوله تعالى ومن يتولهم منكم أنه منهم..

اليوم سقطت الاقنعة وانكشفت الحقائق واصبح مسار الامة إما مؤمن صريح أو منافق صريح فلا مجال للحياد والمداهنة وتغطية عين الشمس بغربال.

إنها الغربة يوم القيامة ويوم ترد الامة ويقول الرسول أمتي أمتي يارب فيقول سبحانه إنك لاتدري ماذا أحدثوا بعدك..

ومن هم الحفاة العراة الذين يتطاولون بالبنيان الذين يحذون حذو اليهود و إن دخلوا جحر ضب لدخولوا بعدهم ياللعار ياللشنار بعتم دينكم ياحثالة المنافقين..

الى بقايا العرب رسولكم يهان ومقدساتكم يدنسها اليهود ويعتلى منابرها المنافقين وسيأتي اليوم الذي ترون اليهودي يخطب بامتكم الجمعة ويفتي من الحرم المكي تبا للساكتين وللذين ابتلعوا ألسنتهم اين الغيارا على ابن تيمية وابن عبدالوهاب وابن القيم الم تحرك فيكم إسائة اليهود لنبيكم وانحراف إمام حرمكم للترويج لليهود من منبر الحرم المكي..

الحرم المكي والنبوي يتم تهويدهما كما يتم تهويد القدس ويحتاجان الى التحرر ملهما مل الاقصى...

الم تقرأو سورة بني إسرائيل انها سورة الإسراء التي غيروا اسمها في طبعة للمصحف بدويلة الامارات العبرية هل من إنتفاضة شعبية عربية اسلامية ضد حكام بني مردخاي على إمتدد دول التطبيع الخياني لله ورسوله والامة...

اللهم أنا نبرأ اليك مما يفعله سفهاء البلاط الملكي بحق الحرم المكي الذي يدنسونه وندعوا للتحرك للدفاع عن الرموز والمقدسات الاسلامية فشعب الايمان والحكمة اصل العروبة مازالت لديه الغيرة فهل مازالت لدى العربان العاربة والمستعربه