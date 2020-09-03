المقالات

نحن لفيف.. ؟!


 

 ✍️ إياد الإمارة||

 

▪ نحن لفيف من أصحاب المحال التجارية في منطقة "....".

نحن لفيف من طلبة "....".

نحن لفيف..

نحن لفيف..

وطايحين الجماعة أهل الطلبات بكلمة "لفيف" عود الغمان يكتبون فصحى!

المضحك أكثر بجماعة من "اللفيف" موقعين طلب بكلمة (لفيف من وجهاء وخيرين منطقة "....")!

وإليكم معنى كلمة لفيف عندما تُطلق على مجموعة من الناس: (اللَّفِيفُ: ما اجتمع من الناس من قبائل شتَّى، أَو من أَخلاط شتَّى، فيهم الشَّريفُ والدنئ، والمطيعُ والعاصي ، والقويُّ والضعيف: مجتمعين مختلطين)

فإذا الجماعة "لفيف" شلون وجهاء وخيرين؟!

يابة كلمة لفيف ما تصلح -يبتوع الفصحى ماتصلح- لوصف مجموعة متجانسة!

وخصوصاً إذا خيرين ووجهاء وطلبة ووو الخ.

أما الفصيح الثاني راسل رسالة وموقعها "مِن ابا العز النجار"!

الأخ يحچي نحوي وخوش ضاربلة بسمار باللغة العربية.

جبناها على اللفيف، هسة نترك النجار "ابا العز" بعد حذف "ال" التعريف من أسمه الكريم ليكون لائقاً به وبمستواه في اللغة العربية، ونچلب باللفيف وحال العراقيين "اللفيف" ولا واحد يزعل من هاي الحچاية كل الشعوب والجماعات لفيف بيهم الخير والشرير، والقوي والضعيف، والكريم والبخيل، هذا حال الدنيا، بس أكو مجاميع عراقية معينة مو "لفيف"!

لا تستغربون، وراح اطيكم أمثلة على بعض هذه مجاميع:

أكو مجموعة كلهم ابالسة شياطين أريد واحد خير بيناتهم ماكو.

وأكو  مجموعة كلهم جبناء اريد واحد بيناتهم شجاع وشايل روحه ماكو.

وأكو مجموعة كلهم عبيد اريد واحد حر بيناتهم ماكو.

وأكو مجموعة كلهم أغبياء أريد واحد بيهم عليه "أمية" العين ماكو.

والله هاي المجاميع أذا تجمعت علينا وصارت "لفيف" عود أكو واحد يطلع سالم بعد.

ما هي آخر أخبار موعد الإنتخابات القادمة؟

الو عماد لا "تلفلفها" علينا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مكرون وماكرون !!!
بين جمال الكربولي وعمر بن الخطاب
قوة دول محور المقاومة تكمن في وحدتها الدفاعية 
العراق بين الشرق والغرب
العيد الوطني وحكومة الكاظمي
ماكرون بين بيروت وبغداد..ستراتيجية واحدة وتكتيك مختلف
ماكرون واريان بين الصليب وحقوق الإنسان.
نحن لفيف.. ؟!
صراع الغرب والشرق على العراق
شيزوبوليتك..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.47
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 319.49
ليرة سورية 2.34
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
مقداد : السؤال الا تعلم الحكومات المتعاقبه بما يحاك لها من إستعمال اسلحة دمار سامل بواسطة الكيميتريل وما هو ...
الموضوع :
مشروع هارب ... والحرب الخفية على العراق
محمد سعيد : الى الست كاتبة المقال لايهمك هذا المعتوه وأمثاله من سقط المتاع من لاعقي صحون أسيادهم وولاءهم مثل ...
الموضوع :
الى / الدكتور حميد عبد الله..تخاذل؟!
فيسبوك