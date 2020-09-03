✍️ إياد الإمارة||

▪ نحن لفيف من أصحاب المحال التجارية في منطقة "....".

نحن لفيف من طلبة "....".

نحن لفيف..

نحن لفيف..

وطايحين الجماعة أهل الطلبات بكلمة "لفيف" عود الغمان يكتبون فصحى!

المضحك أكثر بجماعة من "اللفيف" موقعين طلب بكلمة (لفيف من وجهاء وخيرين منطقة "....")!

وإليكم معنى كلمة لفيف عندما تُطلق على مجموعة من الناس: (اللَّفِيفُ: ما اجتمع من الناس من قبائل شتَّى، أَو من أَخلاط شتَّى، فيهم الشَّريفُ والدنئ، والمطيعُ والعاصي ، والقويُّ والضعيف: مجتمعين مختلطين)

فإذا الجماعة "لفيف" شلون وجهاء وخيرين؟!

يابة كلمة لفيف ما تصلح -يبتوع الفصحى ماتصلح- لوصف مجموعة متجانسة!

وخصوصاً إذا خيرين ووجهاء وطلبة ووو الخ.

أما الفصيح الثاني راسل رسالة وموقعها "مِن ابا العز النجار"!

الأخ يحچي نحوي وخوش ضاربلة بسمار باللغة العربية.

جبناها على اللفيف، هسة نترك النجار "ابا العز" بعد حذف "ال" التعريف من أسمه الكريم ليكون لائقاً به وبمستواه في اللغة العربية، ونچلب باللفيف وحال العراقيين "اللفيف" ولا واحد يزعل من هاي الحچاية كل الشعوب والجماعات لفيف بيهم الخير والشرير، والقوي والضعيف، والكريم والبخيل، هذا حال الدنيا، بس أكو مجاميع عراقية معينة مو "لفيف"!

لا تستغربون، وراح اطيكم أمثلة على بعض هذه مجاميع:

أكو مجموعة كلهم ابالسة شياطين أريد واحد خير بيناتهم ماكو.

وأكو مجموعة كلهم جبناء اريد واحد بيناتهم شجاع وشايل روحه ماكو.

وأكو مجموعة كلهم عبيد اريد واحد حر بيناتهم ماكو.

وأكو مجموعة كلهم أغبياء أريد واحد بيهم عليه "أمية" العين ماكو.

والله هاي المجاميع أذا تجمعت علينا وصارت "لفيف" عود أكو واحد يطلع سالم بعد.

ما هي آخر أخبار موعد الإنتخابات القادمة؟

الو عماد لا "تلفلفها" علينا.