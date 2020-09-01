المقالات

الحشديون ليسوا بحاجة إلى كلمة ثناء أو شكر..


    ✍️ إياد الإمارة البصرة ٣١ آب ٢٠٢٠   ▪ ماذا كان ينتظر (حسين أحمد دواي) وهو شاب لم يبلغ الحُلم عندما إلتحق بصفوف الحشد الشعبي الحسيني المقدس لأنه يريد أن يواسي الحسين "ع" مقتدياً بالقاسم بن الحسن "ع"؟  أصبح حسين مجاهدا في صفوف الحشد حتى أُستشهد رضوان الله عليه وقطرات حليب الطفولة لا تزال ندية على شفتيه، لم يحلم حسين بأن يشكره أحد أو يُثني عليه ابداً، كان خجلاً يلتحق إلى الجبهات بهدوء ويعود إلى بيته بنفس الهدوء، حال حسين أحمد هو حال كل الحشديين الذين أُستشهدوا أو الذين لا يزالوا على العهد مع الحسين "ع". أنا أستغرب جداً من أحاديث الأخوة وتعليقاتهم بأن فلاناً مع الحشد أو أنه ليس مع الحشد، أو أن فلان مدح الحشد أو ذمه، مهما كان هذا الفلان ومهما تكون شأنيته، الحشديون مع الله ومَن كان مع الله تصغر في عينيه الدنيا وهو بين يدي الرحمة المطلقة والعطاء المطلق.. سماحة حجة الإسلام الشيخ مهدي الكربلائي متولي العتبة في مدينة كربلاء المقدسة "دام عزه" مدح الحشد الشعبي الحسيني المقدس أم لم يمدحه، هذا لن يزيد الحشد رفعة وهو بكل هذه الرفعة التي بها، ولن يحط من قدره وهو بكل هذه المكانة التي يتمتع بها.. الحشد ليس بحاجة إلى سماحة الشيخ الكربلائي "دام عزه" بالعكس الشيخ هو الذي بأمس الحاجة إلى الحشديين من قوات العتبات المقدسة ومن غيرهم وموقفه الإيجابي منهم يزيده رفعة ومكانة. ثم يا اخوتي في الله ما هذا التعتيم وعدم الوضوح في الخبر، إذ لم يتبين بعد هل أن الشيخ المبجل "دام عزه" شكر الحشد أم لا؟!  لماذا كل هذه الحاجة إلى علم الرجال و الرجّالين ومتن وسند و "الشيخ" بيننا حي يرزق أطال الله في عمره والحقيقة غائبة بهذا الشكل المفجع؟! وإذا كان هذا مع الكربلائي وهو وكيل ومعتمد فكيف...؟!
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تطاول الصعاليك 
هل تفعلها إيران وماذا لوفعلتها؟
سياسيو أحلام العصافير من وادي عصفر يستوحون
رسالة الحسين (ع) أمانة في الاعناق
ظلمنا الامام الحسين بالتركيز على جانب المأساة فقط 
الحشديون ليسوا بحاجة إلى كلمة ثناء أو شكر..
دجلة تحتفل والفرات يحتضر..!
الحسين السبط  أُمَّةٌ 
الذكاء الكربولي ولكن!
أساسيات لغة الحوار..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1428.57
الجنيه المصري 75.08
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك