المقالات

والي تلعفر السعودي "عمر بن العاص" في قبضة قواتنا الأمنية


 

✍️ إياد الإمارة||

 

▪ وينهم أهل الوطن؟

وين زلم فوج مكافحة الدوام؟

وين الحفافة؟

وين أهل التبغج والبوستات؟

والي تلعفر سعودي وأسمه عمر بن العاص!

چا وينكم؟

أها تنگطع الرواتب ولا دعارة ولا عرگ، وهم بغجوا "إيران برة .. برة".

تدرون ليش يا عبيد السعودية وأمريكا ليش إيران برة برة، لو ما تدرون؟

أگللكم: ليش إيران برة .. برة، حتى يحكمكم ابن العاص ومعاوية ابن ابي سفيان ويزيد وأمثال هاي الزبايل، يذلونكم ويستعبدونكم، يقتلون ابنائكم ويسبون نسوانكم ويبيعون بيهن ويشترون بالأسواق العامة، يعني تروح للسوبر ماركت تشتريلك بطل زيت ووياه جارية تعرف تحف بالشوارع، لهذا السبب مو أكثر، لأن إيران ساعدتكم ووگفت وياكم حتى تبقون أحرار ما يجرجر بيكم عمر بن العاص ولا يسبي نسائكم يزيد بن معاوية.

إيران إلي نبحت عليها "الچلاب" برة .. برة أنطتكم شهداء أختلط دمهم بدمنا وهم يدافعون معنا سوية عن الوطن الذي كاد أن يضيع بهتافاتكم غير المسؤولة، إيران بإعتراف المشهداني والآلوسي والبرزاني لم تدخر جهداً إلا وبذلته في سبيل أن توفر لنا كافة أسباب الدعم لكي نصد هجوم الإرهاب الداعشي السعودي الوهابي، لم تتأخر ولم تتوان في ذلك طرفة عين وتحولت إيران كل إيران قائداً وثورة وشعباً ظهيراً وسنداً لهذا البلد الذي تخلى عنه الجميع أمام كل الكفر والإرهاب الذي هجم عليه.

نحن نعلم إن "نباح الچلاب" إيران برة ..  برة ليس عراقياً وطنياً، أبداً، العراقي لا يُنكر الجميل ولا يقابل الإحسان إلا بالإحسان، هذا "النباح" كان مستورداً من ذوي عمر بن العاص ويزيد، من أمريكا والسعودية والصهيونية والإمارات، هؤلاء هم الذين دفعوا بشذاذ الآفاق لأن يرتكبوا كل جريمة في العراق منذ ما قبل العام (٢٠٠٣) وإلى يومنا هذا، هؤلاء هم الذين أساءوا إلى تظاهرات الفقراء والمساكين في هذا البلد وعطلوا تحقيق مطالبهم، هم مَن دفع لأن تُحرق دوائر الدولة ويُعتدى على رجل الأمن، هؤلاء أرادوا سرقة النصر العظيم الذي حققه العراقيون بمساعدة أصدقائهم الإيرانيين وغير الإيرانيين، فأفتعلوا كل هذا الشغب والعبث وروجوا للخلاعة والمجون والعري والتهتك، ولكن خاب فألهم نحن أكثر وعياً من أن ننجرف مع هتاف "حفافة" أو ننجر خلف فاسد ماجن يبيع نفسه ووطنه بثمن بخس.

لقد شاهدتمونا اليوم في عزائنا لسيد الشهداء السبط الحسين "ع" شاهدتمونا ونحن أكثر ما نكون عزيمة وإصراراً على السير في طريق الحسين "ع" طريق المقاومة حتى تحقيق النصر بإذنه تعالى.

ـــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحقيقه لاغير
ذروة التطبيع دلالة على السقوط .. 
العشق العلوي
عندما يكون الجهل سلاح
من هو القاتل الحقيقي للحسين؟!
ثورة الحسين تضحية وفداء
ثقافة الاحترام والمجتمع  والطشة 
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
فضائية تحمل اسم دجلة النهر العظيم تستفز المشاعر
موامرة الاختفاء القسري..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1428.57
الجنيه المصري 75.19
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك