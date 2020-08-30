علمنا الحسين "ع" أن ننتصر..

إياد الإمارة||

سيدي يا سيد الشهداء بأي الدموع عليك أبكي؟

وبأي كلمات أرثيك؟ والحزن يملأني وأي حزن هو؟

يا سيد الشهداء أنت تطوف بين مصارع صحبك وأبنائك وإخوتك ودمعك يسيل على خديك وما هي إلا برهة قصيرة حتى أصبح الدمع دماً يخضب كل جسدك الطاهر...

يا سيد الشهداء بين مصرع حبيب وزهير وبرير وعابس حتى مصرع الأكبر

من هد علي الأكبر ذاب چبد حسين

وگلب ليلى على أبنه منجسم نصين

ومصرع القاسم حتى مصرع قمر العشيرة وأنت تردد قول الحوراء "وا ضيعتنا بعدك" حتى وأنت تحمل عبد الله الرضيع مذبوحاً من الوريد إلى الوريد، كنت سيدي عطشاناً..

وا حسيناه..

وا حسيناه..

يا سيد الشهداء انت في كل ذلك تعلمنا أن لا نعطي بأيدينا إعطاء الذليل ولا نقر إقرار العبيد، تعلمنا أن هيهات منا الذلة، تعلمنا كيف نكون مع الله عز وجل تركت الخلق طراً في هواك..، تعلمنا إن الشهادة نصر وقوة وإن الدماء تهزم الأعداء وإنك طريق الأحرار وسبيل الساعين إلى ربهم.

يا سيد الشهداء لقد ملأت الدنيا إنتصاراً بعدك في كل زمان ومكان ترعب الكفر والكافرين ويخشاك ذوي الضلالة، وكلما صدح عشاقك بإسمك ملأت قلوب أعداء الله الرعدة والخوف، ولا سبيل لهم إلا الختل والغدر على طريقة "اليزيديين" وما ببالغين مرامهم.

يا سيد الشهداء جمعوا شذاذهم من كل حدب وصوب يريدون أن يرفعوا رأسك من جديد فحال دون ذلك أنصارك في الحشد الشعبي فردوهم خائبين أذلاء وصنعوا بدمائهم من جديد نصراً جديداً، وكانت القرابين تتسابق على الشهادة وهي تنادي "لبيك يا حسين"..

يا سيد الشهداء السلام عليك وعلى كل الشهداء الذين إستشهدوا معك أو إستشهدوا بعدك على طريقك ونهجك.

السلام عليك وعلى العباس وعلى علي الأكبر والقاسم وعبد الله الرضيع..

السلام على مسلم بن عوسجة ووصيته وعلى حبيب الاسدي وبرير وزهير وجون..

السلام على قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وحميد تقوي والسكيني والمحمداوي والشاوي..

العاشر من محرم الحرام