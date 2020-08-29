المقالات

رسالة الحسين "ع" مستمرة يحملها الحشديون هذه المرة  


 

✍️ إياد الإمارة||

 

▪ ينبغي علينا في عاشوراء الحسين "ع" هذا العام أن نكون أكثر قرباً من معنى الشهادة العظيم ومن شهدائنا الأبرار، على إعتبار أن الصورة هذه المرة أكثر قرباً من ذي قبل بعد أن تجسدت معانيها في الحشديين "حسينيو العصر" وهم يواجهون داعش الإرهابية "يزيد العصر"، صحيح أنها ليست المرة الأولى التي تتجسد هذه المعاني في هذا البلد المثخن بالجراح أو في المنطقة التي يستهدفها كفر يزيد بإستمرار، لكن صورة الحشد أكثر قرباً وتجسيداً.

في الحشديين رأينا صورة كربلاء المقدسة في الإقدام والتضحية والإيثار والتسابق على الشهادة من أجل تثبيت أركان الدين الحنيف وإحياء القيم والمبادئ النبيلة، وهذه هي كربلاء المقدسة بكل صورها.

في الحشديين رأينا الشيوخ وهم يتعكزون هرماً والشباب الذين لم يبلغوا الحُلم "يكبرون أعمارهم" ورأينا المسيح والصابئة كلهم يسجدون في محراب واحد خلف إمام واحد هو الحسين وهو يقيم صلاته على أرض كربلاء.

في الحشديين رأينا كيف أختلط الدم بالدم بلا أي فوارق لأن الحسين "ع" وحدنا، سليماني والمهندس وحميد تقوي وابو حبيب السكيني وابو مجاهد المالكي وابو كوثر الشاوي رضوان الله عليهم وعلى جميع الشهداء، اختفت الحدود والقوميات والمذاهب وحتى الأديان خلف الحسين "ع".

في عاشوراء هذا وفي كل اوقاتنا علينا ونحن نهتف "هيهات منا الذلة" و هتاف "لبيك يا حسين" أن نهتف لكل حسيني سار أو يسير على طريق الحسين "ع"..

علينا أن نهتف للحشد..

علينا أن نهتف لكل المقاومة الإسلامية المباركة..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
من هم الحسينيون ..فالقربان عظيم ..!؟
ألواح طينية؛ مكان يصنع الزمان رغم أنف(...)وعمهم ترامب...!
العشائر إلى أين؟!
رسالة الحسين "ع" مستمرة يحملها الحشديون هذه المرة  
الحسين( ع) ..ثورة يستلهما الثوار ويخشاها الاشرار
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
ثورة السعادة
يجب خروج الامريكان قبل أي موعد للانتخابات
فرق كبير بيننا وبين أهل البغاء
يا هلا بزلم الحشد..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1428.57
الجنيه المصري 75.24
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك