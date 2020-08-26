السيد مصطفى الكاظمي: نعملُ على صُنع السلام في المنطقة!

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✍️ إياد الإمارة البصرة ٢٦ آب ٢٠٢٠ ▪ كلام جميل جداً من السيد رئيس مجلس الوزراء "الحقوقي المخضرم" مصطفى الكاظمي بأن يعمل على صُنع السلام في المنطقة! المنطقة التي تعاني من الحروب والقتل والدمار، حرب في سوريا وحرب في اليمن وأخرى في العراق وليبيا وتوترات في لبنان والبحرين، وفلسطين التي تعيش تحت ظل الإحتلال والحرب المزمنة قضيتنا الرئيسية. في الحقيقة هناك "چم سؤال" حول هذا الموضوع اود مناقشتها مع السادة القراء: ١- ما سبب هذه الحروب؟ ٢- مَن يشعل فتيلها؟ ٣- ما أهدافها؟ وقبل أن نخوض في أجوبة هذه الأسئلة أبدأ بالحديث عن الإحتلال الصهيونية الإستيطاني لأرض فلسطين وتعدياته المستمرة على الشعب الفلسطيني المنكوب، تعديات تجاوزت حدود أرض فلسطين المحتلة وأمتدت إلى اراض عربية أخرى في لبنان وسورية، الكيان الصهيوني الإستيطاني الغاصب اعتدى على لبنان وقتل شعبها واحتل أراضيها لأكثر من مرة تنكيلاً باللببنانيين وبمن لجأ إليها من الفلسطينيين الذين فروا من جحيم وإرهاب هذا الكيان وكان لهم الرغبة ولديهم الحق في صد هذا العدوان وتحرير أراضيهم المغتصبة، وهذا الكيان الإرهابي يحتل أرض الجولان السورية، وبالتالي فإن مصدر القلق والإزعاج والحروب في المنطقة هو الكيان الصهيوني الإستيطاني الغاصب، الذي يسعى الآن جاهداً لنزع الإعتراف بشرعية وجوده من أغلب أنظمة المنطقة بالقوة والتآمر على حساب الشعب الفلسطيني داخل أرض فلسطين وفي أراض الشتات التي توزع عليها شعب كامل اغتصبت اراضيه وسلبت حقوقه بلا وجه حق. إذاً فإن أسباب هذه الحروب أو أغلبها وجود الكيان الصهيوني الإستيطاني الغاصب لأرض فلسطين. الصهاينة هم أنفسهم مَن يشعل فتيل هذه الحروب بطرق مباشرة وغير مباشرة. والهدف من هذه الحروب واضح جداً، هو لكي تنشغل هذه الدول عن قضيتها الأساسية "فلسطين" وتدور بداومة حروبها المزمنة دون أن تشكل اي تهديد لهذا الكيان الإرهابي المحتل، الحرب مع إيران كانت بدفع صهيوأمريكي هكذا أعترف صدام نفسه، وحرب إحتلال الكويت "دولة عربية لدولة عربية" صهيوأمريكية، حتى حرب الخليج الثالثة هي كذلك، داعش صناعة صهيوأمريكية هكذا قال بعض الأمريكان وأثبتته الوقائع، حرب اليمن، توترات البحرين ولبنان، كل ذلك صهيوأمريكي بلا أدنى شك. نعود من جديد إلى عمل رئيس مجلس الوزراء السيد الكاظمي المحترم بصناعة السلام وهو غير معني به! السلام يحدده الفلسطينيون واللبنانيون والسوريون قبل غيرهم، منو أبن زايد "الناقص" وشنو دوره ويحچي هو وغيره عن السلام وهو لا علاقة له به؟ نصيحتى للسيد مصطفى الكاظمي الموقر أن يعمل جاهداً لصناعة أشياء أخرى تبقيه على حكم العراقيين وفي قلوبهم وعقولهم بدلاً "من هذا الحچي المايوكل خبز" وبعد أريد أگلة حچاية: "گبلك هواي ناس سياسيين كبار مخضرمين -مثلك بالحقوق- اشتغلوا على السلام وصناعة السلام ماتوا وانتهوا ونستهم الوادم وما صنعوا سلام وتالي محد يسلم عليهم" بعد عيني رئيس مجلس الوزراء المحترم، إعمل على: _ أن تعيد الصناعة العراقية ولو إلى سابق عهدها "في البصرة لوحدها لدينا معامل كبرى معطلة، وهي كذلك في بقية مدننا العراقية". _ وأعمل على ثورة خضراء "القطاع الزراعي" لنوقف إستيراد البطاطا والطماطم وبقية الخضار إعتماداً على منتج عراقي وطني "يبعد عيني جماعة السلام زرعوا الصحراء وسووها خضرة". _ قدم الخدمات "مشكلتنا الكبرى". _ نشط الأستثمار. _ أرفع مستوى أداء وكفاءة دوائر ومؤسسات التربية والتعليم. _ كافح الفساد "ولو هاي ما تگدر عليها لو تشوف شحمة إذنك" بس هم نگولها لعل وعسى. _ إعمل على دعم الثقافة والرياضة. _ حفز طاقات الشباب للبناء مو للحرگ وتهديم دوائر الدولة وليكن لك مشروعك الخاص بالشباب "المشروع الوطني للشباب العراقي". _ أعمل لهذا "دنياك وآخرتك".. الثرد مال السلام ومن العاصمة "الهامشية" عمّان لا راح يقدم ولا راح يأخر وحتى الكيان الصهيوني ما يصدگ بي وداعتك وتالي وداعتك وداعت العينتين عماد يسرحونكم كلكم بالگنافذ "القنفذ"، خل بالك يم الشعب وعلى الشعب والله يعينك على ما بلاك.