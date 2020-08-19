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 مع أمريكا في خندق واحد لمحاربة داعش!


 

✍️ إياد الإمارة||

 

·        وزير الخارجية الأميركي بومبيو: "وعدنا بتقديم مساعدة للعراق قدرها ٢٠٠ مليون دولار"

·        وزير الخارجية فؤاد حسين: "بغداد وواشنطن في خندق واحد لمحاربة داعش! "

 

أهي سذاجة؟

أم تفاهة؟

أم إستخفاف بعقول العراقيين؟

أم أنهم لا يقيمون لأحاديثهم ولأنفسهم وزناً؟

كيف أستساغ معالي وزير الخارجية العراقي هذا التصريح غير المنطقي وغير المقبول؟

متى كانت أمريكا معنا في خندق واحد لمحاربة داعش؟

وهي تقصف لأكثر من مرة مواقع الحشد الشعبي لتحدث ثغرات يستفيد منها ارهابيو داعش الدمويين؟

أم وهي تقتل قادة النصر (سليماني والمهندس) رضوان الله عليهما؟

أم وهي تنزل بمروحياتها الأمدادات لمجرمي داعش دون خوف أو وجل أو حياء؟

هل غابت كل هذه الحقائق الدامغة عن وزير خارجيتنا الموقر وهو يقف إلى جوار "بومبيو" ويصرح بهذا التصريح، متجاوزاً كل الدماء العراقية البريئة التي سفكها الأمريكيون بتعد ووقاحة ما بعدها وقاحة؟

▪ ٢٠٠ مليون دولار حجم المساعدات الأمريكية للعراق!

وهو مجرد وعد أمريكي لا أكثر ولا أقل، أمريكا العظمى بكل جيوشها ووقاحتها وجبروتها وغطرستها وسفهائها وجوكريتها وحفافاتها تعد "مجرد وعد" بمساعدات لا تتجاوز ٢٠٠ مليون دولار، ووعود أمريكا لاتختلف كثيراً عن أحاديث وآيات مسيلمة الكذاب الذي جعل من نفسه نبياً، وأمريكا كذلك تدعي زوراً وبهناناً مساعدة الآخرين!

ولكم أستحوا بالعباس أستحوا حتى الجوكرية اخذوا أكثر من هذا المبلغ، ولو أمريكا تكتب الصك للجوكرية ويسدده ابن سلمان وابن زايد الناقصين، بس القصد الجوكرية صرفوا عليهم أكثر من هذا المبلغ، والله ما أدري حكومتنا تگول شعرة من جلد خنزير؟

لو ببالهم شيء ثاني الله أعلم؟

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